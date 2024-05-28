Gürcistan parlamentosu "etki ajanlığı" tasarısını kabul etti

Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın vetosuna rağmen parlamentoda yapılan oylama ile "etki ajanlığı" düzenlemesi kabul edildi. Böylelikle tasarının yasalaşmasının önünde engel kalmadı.

Gürcistan'da yoğun protesto gösterilerine ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin vetosuna rağmen "yabancı etki" düzenlemesi parlamentoda kabul edildi. İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin çoğunluğu elinde bulundurduğu parlamentoda yapılan oylamada 150 milletvekilinden 84'ünün lehte oy kullanması ile Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin vetosu geçerliliğini yitirdi.

Gürcistan'da, Cumhurbaşkanı'nın vetosunun geçerliliğini yitirmesi için parlamentodaki milletvekillerinin salt çoğunluğunun tasarının lehinde oy vermesi yeterli sayılıyor. Parlamentoda bugün yapılan oylama ile tartışmalı tasarının yasalaşması önünde engel kalmadı.

Yabancı etki tasarısı, Mayıs ayının ortasında parlamentoda kabul edilmiş ancak Avrupa Birliği (AB) yanlısı Cumhurbaşkanı Zurabişvili tasarıyı veto etmişti.

Gürcistan'daki etki ajanlığı yasası nedir?

Gürcistan parlamentosunda kabul edilen tasarı, Türkiye'de 9'uncu yargı paketi ile TBMM gündemine gelmesi beklenen "etki ajanlığı" düzenlemesi ile benzerlikler gösteriyor.

Düzenleme, fonlarının en az yüzde 20'si yurtdışından gelen sivil toplum örgütleri ile medya kuruluşlarının "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kayıt altına alınmasını şart koşuyor. Hükümet "şeffaflık" adına bu yönde adım attıklarını söylerken muhalefet ise bağımsız basın ve sivil toplum kuruluşlarının bu yolla ajan olarak nitelendirilmesinden ve susturulmasından kaygı duyuyor.

Rusya da 2012 yılında sivil toplum kuruluşları ve gazetecileri hedef alan benzer bir yasa çıkarmıştı. Bu nedenle Gürcistan kamuoyunda düzenleme "Rusya yasası" olarak adlandırılıyor.

Parlamentoda bugün yapılan oylama öncesindeki konuşmalarda da iktidar ve muhalefet vekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı. Muhalif vekillerden Anna Zitlidse, hükümeti Gürcistan'ın Avrupa Birliği yolunu tıkayacak ve ülkede birçok sorun yaratacak şekilde "düşüncesizce siyaset" yürütmekle suçladı.

Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili ise muhalefete ulusal çıkarlar yerine yabancı ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket etme suçlaması yönelterek, "bu açık bir ihanet" dedi.

Gürcistan'da protestolar sürüyor

Parlamentodaki oturum sırasında parlamento binasının önünde ise yine protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Tiflis'te bu akşam yeni bir protesto gösterisinin daha düzenlenmesi planlanıyor. Protestocular, iktidar partisi Gürcü Rüyasının izlediği otoriter çizginin ülkenin AB üyeliğini tehlikeye sokmasından da kaygı duyuyor. Gürcistan, geçen Aralık ayından bu yana AB'ye aday ülke statüsünde bulunuyor.

Geçen haftalarda AB'nin yanı sıra Avrupa Konseyi ve ABD de tasarıyı eleştirmiş ve hükümete yasal düzenlemeyi geri çekme çağrısı yapmıştı.

AFP, dpa/JD, EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?