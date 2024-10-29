Gürcistan seçimleri: Oyların bir kısmı yeniden sayılıyor

Gürcistan'da seçim komisyonu, muhalefet partilerinin hafta sonu yapılan parlamento seçimlerine hile karıştırıldığı yönündeki itirazlarının ardından bugün sandıkların yaklaşık yüzde 14'ünde oyların yeniden sayılacağını açıkladı. Komisyon'un açıklamasında, "İlçe Seçim Komisyonlarının (DECs), her seçim bölgesinde rastgele seçilen beş oy verme merkezindeki oy pusulalarının yeniden sayımını gerçekleştireceği" belirtildi.

Batı yanlısı muhalefet partileri, Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerde iktidardaki Gürcü Rüyası partisi lehine sonuçlarda hile yapıldığını öne sürerek sçeim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamıştı. Başkent Tiblis'te dün on binlerce kişinin katılımıyla bir protesto eylemidüzenlenmişti.

"En büyük hile kırsalda yapıldı" iddiası

Komisyon tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Rüyası partisi yüzde 53,9 oy alırken, muhalefet koalisyonu yüzde 37,7 oy aldı.

Gürcistan'ın önde gelen seçim gözlemcilerinden oluşan bir grup, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada seçimlerde geniş çaplı hileyapıldığına işikin kanıtlar tesipt ettiklerini belirterek kullanılan oyların en az yüzde 15'inin iptal edilmesini talep etmişti.

Veri analisti Levan Kvirkvelia, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "(oylama) verilerinin oy pusulalarının doldurulduğu/yanlış sayıldığı iddiasını destekleyen güçlü kanıtlar sunduğunu" ifade etti. Bu hilenin özellikle kırsal bölgelerde gerçekleştiğini belirten Kvirkvelia, "İktidar partisinin seçim hilesi yaptığını söylebiliriz" diye yazdı.

"Bu, çalınmış bir seçimdir"

Muhalefet ittifakı seçimlerden sonra yaptıkları açıklamada, "yasa dışı" olarak tanımladıkları yeni parlamentoya adım atmayacaklarını duyurmuş ve "uluslararası bir seçim idaresi" tarafından düzenlenecek yeni bir seçim talep etmişti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, "Rus özel operasyonu tarafından seçimlere müdahale edildiğini" iddia ederek seçim sonuçlarını "gayrimeşru" ilan etmiş ve vatandaşları sokak protestolarına davet etmişti.

DW'ye konuşan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, seçimin "çalınmış bir seçim" olduğunu söyledi. Fotoğraf: Juri Rescheto/DW

Zurabishvili, DW'ye yaptığı açıklamada da kendi yerel gözlemcilerinin çok sayıda usulsüzlük tespit ettiğini, bu yönde aldığı istihbaratın, kendisini söz konusu açıklamayı yapmaya ittiğini ifade etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı, "Dolayısıyla bu, çalınmış bir seçimdir ve sokaktaki Gürcistan halkının da bu kanaati doğrulayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Zurabishvili, halkın zorla demokratik bir Avrupa ülkesi yerine, Rusya benzeri bir rejime sürüklendiğini savundu.

DW,AFP/SÖ,CÖ

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