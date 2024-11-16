Gürcistan seçimleri: Nihai sonuçlar açıklandı

Gürcistan'da ulusal seçim kurulu, Rusya yanlısı iktidar partisinin kazandığı açıklanan parlamento seçimlerine dair nihai sonucu açıkladı. Seçim sonucunun teyit edilmesi yeni protestolara neden oldu.

Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarını duyurdu.

Batı yanlısı muhalefetin "hile" yapıldığını öne sürdüğü, Avrupa Birliği ve ABD'nin ise iddialara ilişkin soruşturma çağrısında bulunduğu seçimlerde iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin yüzde 53,93 oy aldığı açıklandı. Ulusal seçim kurulu, dört muhalefet ittifakının oluşturduğu birliğin ise oyların yüzde 37,79'unu aldığını belirtti.

Bu sonuçlar, giderek muhafazakârlaşan ve ülkeyi Avrupa yolundan çıkarıp Rusya'nın yörüngesine sokmakla eleştirilen Rusya yanlısı parti Gürcü Rüyası'nın 150 sandalyeli mecliste 89 milletvekiliyle temsil edileceğine işaret ediyor. Muhalefet, "gayrimeşru" olarak tanımladığı bu meclise girmeyi reddediyor.

Seçim kurulunun nihai sonuçları açıkladığı oturumda tansiyon yükseldi. Muhalefet üyelerinden biri, kurul başkanı Giorgi Kalandarişvili'nin yüzüne siyah boya attı. Bu olay nedeniyle oturuma bir süre ara verildi. Daha sonra da nihai seçim sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiaları üzerine on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti Fotoğraf: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

Gösterilerde gözaltı

Oturumun gerçekleştirildiği binanın dışunda da yüzlerce kişi seçim sonuçlarını protesto etti. İçişleri Bakanlığı göstericilerden üçünün gözaltına alındığını açıkladı.

Seçimlerde hile yapıldığına yönelik iddiaların ardından Tiflis'te on binlerce kişinin katıldığı sokak gösterileri düzenlenmişti. Gürcistan'ın büyük kentlerindeki üniversitelerde de dün akşam öğrenci protestoları vardı. Muhalefet, üyeleri yeni seçilen seçim kurulunun ilk oturumu sırasında gösteri düzenlenmesi için de çağrıda bulunmuştu.

Rusya'yı seçimlere müdahale ile suçlayan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de ülkenin meşru bir parlamentoya kavuşabilmesi için seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söylemişti. Zurabişvili, 26 Ekim seçimleri sonucu oluşan parlamentonun toplanması için prosedür gereği yapması gereken çağrıyı da gerçekleştirmeceğini belirtmişti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze Fotoğraf: Irakli Gedenidze/REUTERS

Seçimlerin özgür ve adil olduğunu savunan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise Cumhurbaşkanı'nın daveti olmasa da nihai sonuçlar açıklandıktan sonra 10 gün içinde yeni parlamentonun toplanacağını duyurmuştu.

Kobakhidze, geçen hafta yaptığı açıklamada, "anayasayı ihlal eden eylemlerde ısrar ettikleri takdirde" tüm muhalefet partilerini yasaklama tehdidinde bulundu. Ancak partisi Gürcü Rüyası yeni parlamentoda, anayasal çoğunluk olarak kabul edilen 113 sandalyeye sahip olmadığı için böyle bir adım atması mümkün görünmüyor.

Rusya, Gürcistan'daki seçimlere müdahalede bulunduğu yönündeki iddiaları yalanlıyor.

DW,AFP/CÖ,JD

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