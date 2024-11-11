Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan seçimin yenilenmesi için çağrı

Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen meclis seçimlerinin ardından ülkedeki Avrupa Birliği (AB) ve Rusya yanlısı siyasi güçler arasındaki gerilim sürüyor. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkedeki siyasî krizin çözülebilmesi için seçimin yenilenmesi çağrısında bulundu.

Daha önce seçimleri "yasa dışı" diye nitelendiren ve Rusya'yı seçimlere müdahale ile suçlayan Cumhurbaşkanı, bugün düzenlediği basın toplantısında seçimlerin "tek bir parti tarafından kontrol ve manipüle edildiğini" söyledi. "Şu an karşı karşıya bulunduğumuz krizin nedeni budur" diyen Zurabişvili, ülkenin meşru bir parlamentoya kavuşabilmesi için seçimlerin yenilenmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Avrupalı heyet Gürcistan'da

Gürcistan'ı ziyaret eden, aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu sekiz Avrupa ülkesinden milletvekili heyetinin yanında konuşan Cumhurbaşkanı, misafirlere atıfta bulunarak "Dostlarımız, Gürcistan'ın krizden çıkmasına yardımcı olacak bir yol arayışında bize yardımcı olmak üzere buradalar" dedi.

Gürcistan'da AB yanlısı muhalefetin seçim sonuçlarını protesto gösterilerine on binlerce kişi katılmıştı. Fotoğraf: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

İktidardaki Gürcü Rüyası partisinden Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili, Avrupalı heyetteki bazı kişilerin seçim öncesinde Tiflis'teki hükümet karşıtı gösterilere katılmak dahil iktidar partisi aleyhine propaganda yaptığını ve son ziyaretin siyasi sempatizanlık olduğunu iddia ederek heyetin görüşme talebini reddetti.

AB ve ABD'den inceleme çağrısı

Ülkedeki AB yanlısı muhalefet seçim sonuçlarını tanımamış ve iktidarı seçimlere hile karıştırmakla suçlamıştı. AB ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de seçimlerdeki usulsüzlüklerin incelenmesi çağrısı yapmış, Brüksel, Gürcistan'ın Birlik'e üyelik yolunun tehlikeye girdiği uyarısında bulunmuştu. Son olarak AB Konseyi Başkanı Charles Michel Cuma günü yaptığı açıklamada "seçimlerde hile olduğuna dair ciddi şüpheler bulunduğunu" belirterek "ciddi bir inceleme" çağrısında bulunmuştu.

İktidardaki Gürcü Rüyası partisi seçimlerin adil ve serbest bir şekilde yapıldığını savunarak AB üyeliğinin hükümetin bir numaralı önceliği olmayı sürdürdüğünü vurgulamıştı. Muhalefet ise iktidar partisini AB yolundan uzaklaşarak Rusya'nın yörüngesine girmekle suçluyor.

AFP/BK,CÖ

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