Gürcistan AB ile diyaloğu kesti, sokaklar karıştı

Gürcistan AB ile müzakereleri dört yıl süreyle durdurdu. Karar Batı yanlısı muhalifler ve Cumhurbaşkanı'nın tepkisini tetikledi.

Gürcistan Avrupa Birliğine (AB) katılım müzakerelerini dört yıl süreyle durdurma kararı aldı. Başbakan İrakli Kobakhidze Brüksel'i "şantaj ve manipülasyonla" suçladı, 2028 sonuna kadar AB'den herhangi bir bütçe hibesi de kabul etmeyeceklerini söyledi.

Başbakan İrakli Kobakhidze Fotoğraf: Irakli Gedenidze/REUTERS

Duyurudan saatler önce Avrupa Parlamentosunda (AP), ülkede geçen ay yapılan seçimlerin "ne adil ne de özgür olduğu" vurgulanan ve Gürcistan Rüyası partisinin demokraside geriye gidişten sorumlu olduğu kaydedilen bir karar kabul edilmişti.

AP milletvekilleri bir yıl içinde seçimlerin tekrarlanmasını istedi ayrıca Gürcistan'a yaptırım uygulanmasını da tavsiye etti.

Tiflis-Brüksel hattı neden gerildi?

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçimleri iktidardaki Gürcistan Rüyası partisi kazanmıştı. Batı yanlısı muhalefet sonuçların hileli olduğunu öne sürüyor. Avrupalı seçim gözlemcilerine göre de oylama süreci rüşvet ve fiziksel şiddet gibi olayların yaşandığı bölücü bir atmosferde geçti.

AB Aralık 2023'te Gürcistan'a adaylık statüsü vermiş ancak bu yılın başında kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen ve sivil toplum ile basını baskı altına almasından endişe edilen yasanın kabul edilmesiyle mali desteği kesme kararı almıştı.

Polis AB yanlısı göstericilere sert şekilde müdahale etti Fotoğraf: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

Polis müdahalesine Cumhurbaşkanı'ndan tepki

Başbakan Kobakhidze'nin AB ile diyaloğu askıya alma kararı, ülkede AB yanlısı muhaliflerin protesto gösterilerini tetikledi. Binlerce kişi başkent Tiflis'te parlamento önünde hükümete tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Tiflis'te hükümet karşıtı gösteriye katıldı Fotoğraf: Irakli Gedenidze/REUTERS

İlerleyen saatlerde, AB bayrakları taşıyan göstericilere sert şekilde müdahale eden polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyun yanı sıra plastik mermi de kullandı, gelişmeleri izleyen gazetecilere şiddet uyguladı.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili sosyal medyadan, "İşini yaparken hedef alınan Gürcistan basınının yanındayım" diye yazdı, "Var olmayan, gayrimeşru hükümet kendi vatandaşlarına savaş açtı" dedi.

İçişişleri Bakanlığı ise "göstericilerin saldırısı sonucu" üç polisin yaralandığını açıkladı.

Başbakan ile AB'ye yaklaşım konusunda ayrı düşen Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarını tanımayı reddetmişti.

Sembolik yetkileri bulunan Cumhurbaşkanı'nın altı yıllık görev süresi gelecek ay doluyor. Zurabişvili, Başbakan Kobakhidze'nin açıklamasının ardından AB büyükelçileri ve muhalefet temsilcileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın tutumunu ülkenin yönünü Avrupa'dan Rusya'ya çevirmeye yönelik bir "darbe" olarak niteledi.

AP, AFP / MUK,BK

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