Güney Kore'de yolcu uçağı düştü: 179 ölü

Güney Kore'nin Muan kentindeki havalimanında bir yolcu uçağının iniş esnasında pistten çıkarak havaalanını çevreleyen beton duvara çarpıp infilak etmesi sonucu 179 kişi hayatını kaybetti. Uçağın ön iniş takımının açılmamasının kazaya neden olduğu tahmin ediliyor.

Jeju Air havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçakta 175 yolcu ve altı mürettebat olmak üzere toplam 181 kişinin bulunduğu belirtildi. Yonhap haber ajansı, yerel saatle 09:03'te meydana gelen kazadan kurtulan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Güney Kore basınına yansıyan görüntülerde iniş takımı açılmaksızın pistte kayarak ilerleyen uçağın bir duvara çarptığı ve alevler içinde kaldığı görüldü. Yonhap, görgü tanıklarının türbinlerden birinden alevler çıktığını gördüğünü ve birkaç patlama sesi duyduğunu bildirdi. Ajansın haberinde pilotların önce iniş yapmaya çalıştıkları ancak daha sonra bu girişimden vazgeçerek acil inişi denedikleri aktarıldı.

Jeju Air CEO'su: Sorumluluğu üstleniyorum

Ajansa konuşan bir itfaiye görevlisi, "Uçak neredeyse tamamen yok olmuş durumda ve hayatını kaybedenleri tespit etmek zor" ifadelerini kullandı. Kalıntıları toplama sürecinde olduklarını belirten görevli bunun zaman alacağını ifade etti.

Yonhap haber ajansı, yetkililerin kazaya neden olan iniş takımındaki arızanın kuş çarpması nedeniyle olma ihtimalini araştırdığını aktardı.

Jeju Air'in CEO'su Kim E-Bae, şirket adına kaza mağduru ile yakınlarına derin üzüntü ve taziyelerini dile getirdi. "Şu anda kazanın tam nedeni tespit edilmiş değil, hükümet birimlerinin resmi soruşturmasını beklemek zorundayız" diyen Kim, "Sebep her ne olursa olsun CEO olarak tüm sorumluluğu üsteleniyorum" ifadalerini kullandı.

AFP,dpa,Reuters / SÖ,ET

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