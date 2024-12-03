Güney Kore'de sıkıyönetim krizi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefeti Kuzey Kore sempatizanlığı ve devlet karşıtlığıyla suçlayarak sıkıyönetim ilan etti. Muhalefetin çoğunlukta olduğu meclis, sıkıyönetim kararını reddetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefeti sert ifadelerle eleştirerek ülkede sıkıyönetim ilan ettiğini açıkladı.

Yerel saatle gece geç saatlerde televizyona çıkan Yoon, "Kuzey Kore yanlısı, devlet karşıtı alçak güçlerin kökünü kazıyacağını" söyledi. Muhalefet partilerini ülkeyi krize sokmak için meclis süreçlerini rehin almakla suçlayan Yoon, "özgür anayasal düzeni güvence altına almak için" başka bir seçeneğinin bulunmadığını kaydetti.

Devlet Başkanı, "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçleri tehdidine karşı korumak, halkımızım özgürlük ve mutluluğunu gasp eden Kuzey Kore yanlısı alçak devlet karşıtı güçlerin kökünü kazımak ve özgür anayasal düzenimizi korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetimi gece geç satlerde televizyondan açıkladı. Fotoğraf: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Sıkıyönetim ilanı, ülkede şok etkisi yarattı. Tarihinde bir dizi otoriter lider bulunmasına rağmen Güney Kore 1980'li yıllardan beri demokratik bir sistem olarak görülüyor.

Meclis sıkıyönetimi reddetti

Muhalefetin çoğunluğa sahip olduğu meclis, sıkıyönetim ilanının ardından toplanarak kararı iptal etti. Meclis Başkanı Woo Won Shik, oylama sonrasında yaptığı açıklamada sıkıyönetim ilanını "geçersiz" ilan etti ve milletvekillerinin halkla birlikte demokrasiyi koruyacağını vurguladı.

Meclis Başkanı Woo'nun mecliste konuşlandırılan polis ve askeri personelin çekilmesi çağrısının ardından güvenlik güçlerinin meclis alanını terk etmeye başladığı aktarılıyor.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, parti milletvekillerinin Devlet Başkanı Yoon sıkıyönetim ilanını iptal edene kadar mecliste kalacağını açıkladı. Lee, sıkıyönetim ilanı sonrasında yaptığı açıklamada "Ülkeyi tanklar, zırhlı araçlar, silahlı ve bıçaklı askerler yönetecek. Kore Cumhuriyeti ekonomisi telafi edilemeyecek şekilde çökecek" açıklamasında bulunarak vatandaşları Ulusal Meclis önünde toplanmaya çağırmıştı.

Demokratik Parti'nin mecliste hükümetin bütçe tasarısını reddetmesi ve ülkenin bazı önde gelen savcılarının azli için önerge vermesi, hükümetle gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.

rtr/BK,HS

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?