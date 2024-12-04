Güney Kore'de muhalefet Yoon'un azledilmesini istedi

Güney Kore'de kısa süreli sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon'un görevinden azledilmesi için altı muhalefet partisi önerge sundu.

Güney Kore'de muhalefet, sıkıyönetim ilan eden ancak muhalefetin tepkisi üzerine bu kararını geri çeken Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevinden azledilmesi için harekete geçti.

Aralarında ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) de bulunduğu altı partinin temsilcisi "Acilen hazırlanan bir azil önergesi sunduk" dedi. Altı partinin ortak açıklamasında, önergenin Ulusal Meclis'te Cuma günü oylamaya sunulabileceği belirtildi.

Yoon'un görevden alınabilmesi için parlamentodaki milletvekillerinin üçte ikisinin önerge lehinde oy vermesinin yanı sıra Anayasa Mahkemesi üyelerinin en altısının onayı gerekiyor. 300 sandalyeli Ulusal Meclis'te muhalefet çoğunluğa sahip bulunuyor.

Ayrıca Demokratik Parti, Devlet Başkanı Yoon, savunma ve içişleri bakanları ile sıkıyönetimde rolü bulunan askeri ve emniyet yetkilileri hakkında "ayaklanma" suçlaması ile dava açılmasını istedi. Partiden yapılan açıklamada, "Ayaklanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağız" denildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için protesto gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Lee Jin-man/AP/dpa/picture alliance

Sıkıyönetim kararını geri çekmek zorunda kaldı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Salı günü beklenmedik bir şekilde "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçleri tehdidine karşı koruma" gerekçesiyle ülkede sıkıyönetim ilan etti.

24 helikopterin desteklediği 280'den fazla asker parlamento binasının bulunduğu bölgeye sevk edildi. Ancak muhalefet partilerinden vekillerin sıkıyönetime tepki göstermesi üzerine, parlamentoda yapılan oylamada sıkıyönetim kararı "geçersiz" sayıldı. Güney Kore anayasasına göre, Ulusal Meclis'te çoğunluk talep ettiği takdirde, sıkıyönetim kararının kaldırılması gerekiyor. Parlamentodaki oylama sonrasında Yoon, sıkıyönetim kararını geri çekmek zorunda kaldı. Ancak Yoon'un sıkıyönetim adımı ülkede siyasi kriz yarattı.

Ülkenin en büyük işçi sendikası da Yoon istifa edene kadar "süresiz genel grev" çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Yoon ülkede sıkıyönetim ilan etti, ancak kararını geri çekmek zorunda kaldı. Fotoğraf: picture alliance/dpa

Yoon'un sıkıyönetim kararına kendi partisi Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) de tepki geldi. PPP lideri Han Dong Hoon Devlet Başkanı Yoon'dan bu tutumunu açıklamasını ve Savunma Bakanı Kim Yong Hyun'un görevinden azledilmesini istedi.

Güney Kore medyasındaki haberlere göre, sıkıyönetim kararı sonrasında Devlet Başkanı Yoon'un üst düzey 10 danışmanı da istifa etmek istedi.

Güney Kore'de Demokratik Parti'nin mecliste hükümetin bütçe tasarısını reddetmesi ve ülkenin bazı önde gelen savcılarının azli için önerge vermesi, hükümetle gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.

DW, AFP, AP, dpa/JD, EC

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