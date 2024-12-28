Güney Kore'de iktidar da muhalefet de sokağa indi

Güney Kore tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birinin mimarı Yoon'u destekleyenler ve muhalifler bir kez daha sokağa çıkıyor. Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetim sırasında orduya "vur" emri verdiği öne sürüldü.

Cumartesi günü Güney Kore'de görevden alınan Yoon Suk Yeol'in taraftarları ve muhaliflerinin ülke genelinde eylemler düzenleyeceği belirtildi. Yoon, sıkıyönetim ilan ederek ülkeyi tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birine sürüklemesinin ardından ülkede iki taraf da geniş çaplı gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Yoon, 3 Aralık'ta "Kore Cumhuriyeti'ni (Güney Kore) Kuzey Koreli komünistlerden korumak için sıkıyönetim ilan ettiğini" açıklamıştı. Ancak Yoon'un sürpriz hamlesi şaşırtıcı bir hızda geri tepmiş, muhalefetin çoğunluğa sahip olduğu meclis, ilanın ardından toplanarak kararı iptal etmişti.

Meclis, Cuma günü Yoon'un yerine vekaleten göreve getirilen Han Duck-soo'nun eski Devlet Başkanı'nın azledilme sürecini tamamlaması ve Yoon'u adalet önüne çıkarması yönündeki talepleri reddetmesi üzerine Han'ın da görevden alınmasına karar verdi.

İki siyasinin de kaderi artık Anayasa Mahkemesinin elinde olsa da iki taraftan da eylemciler bu süreçte baskıyı devam ettirmek konusunda kararlı olduklarını vurguluyor.

Yoon yanlıları "devlet başkanını korumak için yaklaşık 2 milyon kişinin bir araya geleceğini" belirterek başkanın görevden alınmasına karşı olan halkın sesini duyuracaklarını ifade ederken, muhalifler ise Yoon'un azledilmesinden yana olanların devlet başkanının görevden alınması ve cezalandırılması konusunda şimdi daha da kararlı olduklarını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi'ndeki boş sandalyeler açmazı

Han'a karşı tepkilerin odağında ise üç sandalyesi boş olan Anayasa Mahkemesi'ne ilave yargıçlar atamayı reddetmesi yer alıyor. Mevcut altı yargıç meclisin Yoon'u azletmesi kararının onaylanıp onaylanmayacağına karar verebilecek yetkiye sahip olsa da tek bir karşı oy dahi Yoon'un görevine iadesine neden olabilir. Bu nedenle muhalefet, Han'ın yargıç heyetindeki üye sayısını dokuza tamamlayacak üç yargıç adayının atanmasını onaylamasını talep ediyordu. Ancak Han bunu reddederek iki tarafı da bir çıkmaza sürükledi.

Han, Anayasa Mahkemesi'ndeki boş sandalyeler yargıç adaylarını atamayı reddederek süreci çıkmaza sokmakla suçlanıyor. Fotoğraf: Kyodo/picture alliance

Han'ın yerine vekaleten devlet başkanlığı ve başbakanlığa Maliye Bakanı Choi Sang-mok getirildi. Choi, Han'ın görevden alınması sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin bu karışıklık sürecini atlatmak için var gücüyle çabalayacağını söyledi. Muhalefetin yeni yargıç atamalarını onaylaması için bu kez Choi'ye baskı yapması bekleniyor. Yeni başkan vekili de bu adımı atmayı reddederse mecliste bir azil süreciyle karşı karşıya kalabilir.

"Yoon orduya vur emri verdi" iddiası

Fransız haber ajansı AFP'nin savcılık raporuna dayandırdığı haberine göre, görevden alınan Yoon başarısız olan sıkıyönetim ilanı sırasında orduya meclise girme ve silah kullanma yetkisi verdi. Savcılığın raporuna göre, Yoon 3 Aralık'ta başkent savunma komutanı Lee Jin-woo'ya, "Hala içeri girmediniz mi? Ne yapıyorsunuz? Kapıyı kırın ve onları dışarı çıkartın, ateş açmanız gerekse bile" dedi. Yoon'un avukatı iddiaları geri çevirdi.

DW,AFP/SÖ,EC