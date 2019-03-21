Güney Kore'de gizli kamera skandalı: İki gözaltı

Güney Kore'de motel odalarına yerleştirdikleri gizli kameralar ile müşterilerin mahrem görüntülerini canlı yayınlayan çeteye yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Son üç ayda 1600'dan fazla müşterinin görüntülerini satarak yaklaşık 6 bin 200 dolar elde ettiği tahmin edilen çetenin, gizli kameraları 30 işletmede 42 odaya yerleştirdikleri tespit edildi.

Emniyet yetkilileri gözaltına alınan iki kişiye ek olarak aranan diğer iki kişinin Ağustos ayından bu yana müşteri gibi davranarak odaları kiraladıklarını ve gizli kameraları yerleştirdiklerini açıkladı.

Televizyon setlerine, elektrik prizlerine, saç kurutma makinası tutucularına yerleştirilen görüntüler daha sonra bir internet sitesi aracılığıyla canlı olarak yayınlandı.

6 bin 600 vaka

Güney Kore'de son yıllarda büyük bir sorun haline gelen gizli kamera ile mahrem görüntü kaydetme ve daha sonra satma vakaları artış gösteriyor. Polis tutanaklarına göre ülkede geçen yıl 6 bin 600 yasadışı kayıt vakası tespit edildi.

Sorunun artışıyla birlikte Güney Kore toplumunda da tepkiler büyüyor. Geçen yıl başkent Seul'de toplanan on binlerce kadın bu tip videoların yaygınlaşmasına tepki göstermenin yanı sıra, cinsel istismar ve şiddete karşı protesto gösterileri düzenlemiş, yetkililerden daha sert önlemler almalarını talep etmişti.

Yasalar sertleşti

Geçen Kasım ayında yasadışı görüntü kaydı yapmaya ek olarak bu görüntüleri karşı tarafın rızası olmadan paylaşma suçlarına getirilen cezalar arttırılmıştı. Bu suçla yargılanan kişiler hakkında 26 bin dolar ceza ve beş yıla kadar hapis istenebiliyor.

Ülkede 2017 yılında 5 bin 400'den fazla kişi izinsiz olarak gizli kamera çekimi yapma ile ilgili suçlamalarla gözaltına alındı, ancak bu kişilerin sadece yüzde 2'sine hapis cezası verildi.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,JD

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