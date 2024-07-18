Güney Kore'de eşcinseller için "tarihi" karar

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, devletin eşcinsel çiftlerin çalışmayanına da sigorta sağlaması gerektiğine hükmetti. Kararda heteroseksüel çiftlere sağlanan bu hakkın eşcinsellere tanınmamasının ayrımcılık olduğu vurgulandı.

Temyiz hakkı bulunmayan karar gereği, Ulusal Sağlık Sigortası Servisi (NHIS) artık eşcinsel çiftleri de eş sigortası kapsamına dahil edecek önlemleri almakla yükümlü.

Öte yandan sigorta hakkı tanınsa da Güney Kore'de eşcinsel evlilik yasal değil.

Dava, So Seong-wook ve Kim Yong-min'in NHIS'ı şikayeti üzerine açılmıştı. Kim'i partneri olarak kaydeden ve kendi sigorta hakkından faydalanmasını isteyen So, NHIS'den ret cevabı alınca konuyu 2021'de mahkemeye taşımıştı.

Geçen yıl başkent Seul'de bir mahkeme çift lehine karar açıklamış ancak NHIS karara itiraz etmişti.

Yüksek Mahkemenin kararında, evli çiftlerle benzer şekilde bir ekonomik birlik oluşturmuş ve ekonomik bağımlılık ilişkisi içindeki bir çifti sadece eşcinsel oldukları için dışlamanın ayrımcılık olduğu ve bunun hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü "eşitlik ve insan hakları için tarihi bir zafer" diye nitelediği karar ile sistematik ayrımcılığa karşı önemli bir adım atıldığı yorumunda bulundu.

Ülkedeki LGBTQİ topluluğu eşcinsel evliliğin resmen tanınması için mücadele ediyor.

AFP / MUK,BK

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