Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon için yakalama kararı

Güney Kore'de kısa süreli sıkıyönetim denemesinin ardından görevden alınan Devlet Başkanı Yoon için yakalama kararı çıkarıldı. Medya, polis ve başkanlık korumaları arasında çatışma yaşanabileceğini aktarıyor.

Güney Kore'de bir mahkeme, kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında yakalama kararı çıkardı. Karar Yoon'un ofisinde arama yapılmasını da öngörüyor.

Yoon müebbet hapis hatta idam cezasıyla sonuçlanabilecek "kalkışma" suçlamasıyla karşı karşıya.

Mahkeme yakalama kararını, Yoon'un savcılardan gelen görüşme taleplerini ısrarla görmezden gelmesi üzerine çıkardı. Karar gereği Yoon 6 Ocak'a kadar bir polis karakoluna giderek teslim olmak zorunda.

Bu olmazsa teknik olarak polis tarafından yakalanması gerekiyor ancak yerel medyada bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışma konusu. Başkanlık korumaları daha önce soruşturmacıların eve girmelerine engel olmuştu. Bir tutuklama girişimi sırasında polis ve korumalar arasında çatışma çıkmasından endişe ediliyor. Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) de Yoon'un teslim olmaması durumunda yakalama kararının nasıl uygulanacağına dair bir planları olmadığını belirtti.

Halihazırda Yoon'un evinin önünde polis bekliyor. Aynı zamanda binlerce destekçisi de burada toplanmış durumda.

Altı saat süren sıkıyönetim

Yoon 3 Aralık günü "devlete düşman gruplar" olduğu iddiasıyla beklenmedik şekilde sıkıyönetim ilan etmişti.

Sadece altı saat dayanan sıkıyönetim kapsamında ağır silahlı askerler helikopterlerle meclise taşınmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 10 sayfalık raporda Yoon'un orduya, meclise girmeye çalışanları durdurmaları için "gerekirse silah kullanma yetkisi verdiği" belirtiliyor.

Bu talimata rağmen hızla mecliste toplanmayı başaran milletvekilleri kararı iptal etmişti.

Güney Kore'de Yoon yerine ilk başta Han Duck-soo geçici başkan seçilmiş ancak selefi hakkındaki soruşturmanın ilerletilmesinde işbirliği yapmayınca geçen Cuma günü görevden alınmıştı.

Onun yerine seçilen Maliye Bakanı Choi Sang-mok ise görevdeki ilk saatlerinde 179 kişinin öldüğü Jeju Air uçak kazası kriziyle karşı karşıya kaldı.

AFP,AP / MUK,TY

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