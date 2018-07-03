Güney Kore, Pompeo'nun Kuzey Kore'ye gitmemesinden üzgün

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore'ye bu hafta yapmayı planladığı ziyaretin bilinmeyen bir tarihe ertlenmesi sonrası Güney Kore yönetimi karardan üzüntü duyduklarını açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin ertlenmesinin "talihsiz" olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve kalıcı bir barışın tesisi için ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun ve Pompeo'nun ziyaretlerinin çok önemli olduğu kaydedildi.

Bakanlık ek olarak, "Durumla ilgili olarak yaşanan her değişikliğe bir anlam yüklemek yerine, diyalog kanallarını açık tutacak ve Güney Kore ile Kuzey Kore ve Kuzey Kore ile ABD arasındaki zirvelerde yapılan anlaşmaları uygulayan diplomatik çabalara yoğunlaşacak bir uzun dönemli bakış açısı sürdürmek büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Çin'in, nükleer krizi çözmede gösterilen uluslararası çabalar için "yapıcı rolünü" sürdürmesini umduklarını kaydeden bakanlık, Pyongyang'a uygulanan yaptırımlara bağlılığından dolayı da Pekin yönetimini takdir ettiğini kaydetti.

Ziyaretin ertlenmesi sonrası Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-hwa, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. Aynı açıklamada tarafların atmosferi ve diyaloğu canlı tutmak için istekli olduklarının altı çizildi.

Twitter'dan açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Pompeo'nun ertlenen ziyaretini Cuma günü Twitter üzerinden paylaştığı bir dizi mesajla açıkladı.

Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için yeterince ilerleme kaydedilmemesinden dolayı gerçekleşmediğini söyleyen Trump, ayrıca Çin'i de konuyla ilgili sorumlu tuttu.

"Çin'e karşı sertleşen ticari tavrımız nedeniyle, nükleer silahlardan arındırma sürecinde eskisi kadar yardım etmediklerine inanıyorum" ifadesini kullanan ABD Başkanı, bu ülke ile olan ticari ilişkiler düzelmediği sürece de Pompeo'nun ziyaretinin gerçekleşmesininn pek mümkün olmadığını söyledi.

Trump son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a da bir mesaj göndererek, kendisi ile yakında tekrar görüşmeyi umduğunu belirtti.

Tarihi zirve

Washington ile Pyongyang arasındaki diyaloğun en büyük adımı, Trump ile Kim'in Haziran ayında Singapur'da gerçekleşen tarihi zirvede atılmıştı.

İlk kez bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore Devlet Başkanı görevde oldukları süre içinde yüz yüze görüşürken, ikili basına oldukça sıcak mesajlar ve görüntüler vermişti.

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Zirvede konuşan Trump, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için adımlar atıldığını söylemiş, ancak toplatılar sonrası kamuoyu ile paylaşılan açıklamada bu konuda muğlak ifadeler kullanılmıştı.

Zirve sonrası tarafların yetkilileri tekrar bir araya gelmiş, ancak Pyongyang yönetimi, nükleer silahsızlanma konusunda Washington'ı tek taraflı ve "mafyavari" taleplerde bulunmakla suçlamıştı.

1950 ile 1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nın sonunda Çin ve Sovyetler Birliği'nin desteklediği komünist Kuzey ile NATO'nun desteklediği demokratik Güney ateşkes ilan etmiş, ancak bu ateşkes kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşmemişti.

Çatışmasızlık halinin bir ateşkes ile sağlanmasından ve kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanmamış olmasından dolayı iki ülke teknik olarak savaş halinde sayılıyor.

DW,AP,rtr/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe