Güney Kore köpek eti ticaretini yasaklıyor

Güney Kore'de köpek eti ticaretini yasaklayan yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi. Buna göre Güney Kore'de 2027 yılından itibaren köpeklerin insan tüketimi amacıyla yetiştirilmesi, itlaf edilmesi ve satılması yasa dışı hale gelecek. Yasayı ihlal edenlere 3 yıl hapis cezası ile 30 milyon won (22 bin 900 dolar) para cezası verilebilecek.

300 sandalyeli Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 208 milletvekilinin yasa tasarısı lehinde oy kullandığı öğrenildi. Meclisten geçen yasa tasarısı, Kabine Konseyi'nin onayı ve Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından imzalandıktan sonra resmen yürürlüğe girmiş olacak ancak bu adımlara formalite gözüyle bakılıyor.

Güney Kore'de köpek eti tüketimi geçmişte kuru yaz mevsimi sırasında dayanıklılığı artırmak için tercih ediliyordu. Köpeklerin evcil hayvan olarak yaygınlık kazandığı günümüzde ise Güney Kore'de halkın büyük çoğunluğu köpek eti yemiyor. Daha ziyade ülkenin yaşlı nüfusu içerisinde köpek eti yemeyi sürdürenler bulunuyor.

Köpek eti festivaline tepki To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Güney Kore Tarım Bakanlığı'nın tahminlerine göre Nisan 2022 itibarı ile ülkedeki 1100 hayvan çiftliğinde yetiştirilen köpeklerin sayısı 570 bini geçiyor. Bu köpeklerin 1600 restoranda servis edilmek üzere yetiştirildiği belirtiliyor. Üreticilerin ve satıcıların kurduğu Yenebilir Köpekler Kore Birliği ise yürürlüğe giren yasanın toplamda 1,5 milyondan fazla köpek yetiştiren 3 bin 500'den fazla hayvan çiftliğini ve 3 bin restoranı etkileyeceğini açıklamıştı.

Hayvanseverler birçok köpeğin itlaf edilmeden önce elektriğe maruz kaldığını ya da asıldığını ileri sürüyor. Köpek yetiştiricileri ve tüccarlar ise köpek itlafında daha insani yollara başvurduklarını iddia ediyor.

Hayvanseverliğiyle bilinen ve çok sayıda köpek ve kedisi olan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde köpek eti tüketiminin yasaklanması yönünde hükümete çağrılar artmıştı. First Lady Kim Keon Hee de kamuoyunda yaptığı açıklamalarda köpek eti tüketimini eleştirmişti.

AP, Reuters, AP / EC, TY

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?