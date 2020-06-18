Güney Kore: İkinci dalga başladı

Koronavirüs salgınını kontrol altına almakta örnek gösterilen ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalganın başladığı açıklandı. Güney Kore Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi Direktörü Yeong Eun Kyeong, başlangıçta ikinci dalganın sonbahar ya da kış aylarında görülebileceği öngörüsünde bulunduklarını ancak gelişmelerin bu yöndeki tahminlerinin yanlış çıktığını gösterdiğini söyledi.

Ülkedeki vaka artışları ile birlikte ikinci dalganın başladığını ifade eden Yeong, ikinci dalganın merkezinin başkent Seul ve çevresi olduğunu belirtti. Yaklaşık 52 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yarısı Seul ve çevresinde yaşıyor.

Yeong, ilk dalganın Nisan sonuna kadar sürdüğünü, yeni dalganın da Mayıs ayı başından itibaren başladığını tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

"Önlemler yeniden alınmalı"

Güney Kore, vaka sayılarının azalması üzerine salgına karşı önlemleri ve kısıtlamaları gevşetmeye başlamıştı. Açıklamasında ülkedeki normalleşme adımlarına da işaret eden Yeong, yeni vakaların ana merkezinin Seul'deki gece kulüpleri ya da kiliseler gibi kalabalıkların oluştuğu mekanlar olduğunu söyledi.

Kamusal alanda yeniden sıkı önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Güney Koreli yetkili, yeni vaka sayılarının önümüzdeki üç gün içinde artmaya devam etmesi halinde sağlık sistemi üzerinde yük oluşabileceği uyarısında bulundu.

Güney Kore'de korona önlemleri bir süre önce gevşetilmişti

Güney Kore'de şu anda kayıtlı vaka sayısı 12 bin 438, şimdiye kadarki can kaybı ise 280.

Almanya'da bulaştırma katsayısı arttı

Almanya'da da koronavirüs vakalarındaki bölgesel patlamalar ülke genelindeki katsayıya yansıdı. Robert Koch Enstitüsü tarafından bulaştırma katsayısınin 0.89'dan 2,03'e yükseldiği açıklandı.

Bulaştırma katsayısı, koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığını ifade ediyor. 2,88'lik katsayı, 100 kişinin virüsü 288 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Pandeminin kontrol altında tutulabilmesi için katsayının 1'in altında tutulması önem taşıyor.

Öte yandan Avrupa Birliği'nde de hastaneler hızlı eğitimlerle, ikinci bir enfeksiyon dalgasına daha fazla personelle hazır olmak için çalışmalar yapıyor.

Ancak Avrupa ülkelerinde ikinci dalga başladığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

DSÖ: Artış hızlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bugün koronavirüs vaka sayılarının dünya ölçeğinde hızla arttığını belirterek son bir gün içinde 183 bin 20 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

Bu da pandemi süresince bir günde görülen en yüksek vaka artışına tekabül ediyor. DSÖ'nün söz konusu açıklamasına göre, son 24 saatte 116 binden fazla vakanın kayıtlara geçtiği Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri virüsün şu an en hızlı yayıldığı bölgeler.

DW,dpa,Reuters/HS,MK

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