Güney Kore eski Devlet Başkanı'na bir hapis cezası daha

Yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle Mart ayında görevinden azledilerek 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun Hye hakkında iki ayrı suçtan toplam sekiz yıl daha hapis cezası verildi. Yaklaşık dört aydır cezaevinde olan Park, devlet fonlarını kötüye kullanmak ve seçim yasalarını ihlal etmekle suçlanıyordu.

Seul Bölge Mahkemesi, Park'ın devlet başkanlığı döneminde Ulusal İstihbarat Servisi'nin fonlarında yasa dışı olarak 3 milyar won (Yaklaşık 2,6 milyon dolar) zarara neden olduğuna karar verdi. Mahkeme bu suçtan ötürü altı yıllık hapis cezasının yanı sıra 33 milyar wonluk para cezasına da hükmetti. Park ayrıca, 2016 yılındaki genel seçimlerde partisinin adaylık sürecine müdahale ederek başkanın tarafsız olma yükümlülüğünü ihlal etmekten suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hakim Seong Çang, karara ilişkin hükmü açıklarken "Park, fonları kişisel amaçları için kullanarak hükümet fonlarının kullanılmasına ilişkin ilkeleri zayıflatmış ve istihbarat servisinin asli görevi olan ülkeyi ve insanlarını koruma görevini yerine getirmesini engellemiştir" dedi.

Rüşvet, görevi suistimal ve tehdit suçları nedeniyle Nisan ayında 24 yıllık hapis cezasına çarptırılan Park'ın, verilen yeni hükümle birlikte toplam hapis cezası 32 yıla yükseldi.

Demokratik seçimle göreve gelmesine rağmen azledilen ilk Güney Kore lideri olan Park, Aralık 2016'da parlamento kararıyla görevinden azledilmiş, bu karar Mart ayında Anayasa Mahkemesi tarafından onanmıştı. Görevinden azledilen Park kısa bir süre sonra yolsuzluk ve görevi suistimal suçlamaları nedeniyle tutuklanmıştı.

2016 genel seçimlerinde partisi meclis çoğunluğunu kaybeden Park'ın, sert ve taviz vermez liderlik tarzının ve parti içi muhalefete tahammülsüzlüğünün seçmen üzerinde bıkkınlık yarattığı yorumları yapılmıştı.

rtr,AP/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe