Güney Kore Devlet Başkanı'nı azletme girişimi başarısız oldu

Güney Kore'de kısa süreliğime sıkıyönetim ilan eden Yoon'un azledilmesi için mecliste yapılan oylamayı iktidar partisi PPP boykot etti. Gereken çoğunluk sağlanamadığı için azil önergesi kabul edilmedi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan ettikten sonra muhalefetin tepkisi sonucu kararını geri almak zorunda kalan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un azledilmesini talep eden önerge bugün Ulusal Meclis'te oylamaya sunuldu.

Devlet Başkanı Yoon'un partisi Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) azil oylamasını boykot etmesi nedeniyle Yoon'u görevden alma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Parlamento Sözcüsü Woo Won Şik, 195 oyun kullanıldığını, ancak gereken üçte iki çoğunluğun sağlanamadığını belirterek, "Bu nedenle, bu önergeye ilişkin oylamanın geçersiz olduğunu ilan ediyorum" dedi.

Üç yüz sandalyeli parlamentoda Devlet Başkanı'nın azledilebilmesi için üçte iki çoğunluğun oyu gerekiyordu. Parlamentoda 192 milletvekili ile çoğunluğu elinde bulunduran muhalefet partilerinin önergenin kabul edilebilmesi için PPP'den de sekiz oya ihtiyacı vardı.

Ancak oylamaya geçilmeden önce kürsüden yapılan konuşmalar sırasında PPP'nin neredeyse bütün vekilleri genel kurul salonunu terk etti. Yoon'un görevden alınması için önerge veren muhalefet partilerinin PPP'ye oylamaya katılmak için salona dönme çağrısı yapması karşılık bulmadı.

Muhafazakâr çizgideki PPP'nin, Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesini eleştirmesine rağmen, devlet başkanlığını liberallere kaptıracağı endişesi ile azil önergesine destek vermediği yorumları yapılıyor. Muhalefet partilerinin Çarşamba günü yeni bir önerge sunabileceği belirtiliyor.

Protesto gösterisine on binlerce kişi katıldı

Yoon'un azledilmesi girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ülkede siyasi krizi derinleştireceği ve Devlet Başkanı'nın istifasını isteyen halkın protestolarını yoğunlaştıracağı tahmin ediliyor. Yapılan anketler, halkın çoğunluğunun Yoon'un görevden alınmasını desteklediğini gösteriyor.

Yoon'un istifası talebiyle düzenlenen gösteriye on binlerce kişi katıldı Fotoğraf: Chris Jung/NurPhoto/picture alliance

Ulusal Meclis'te azil oylaması yapılırken, parlamento binasının önünde toplanan on binlerce Koreli, Devlet Başkanı Yoon'un istifasını talep etti. Güney Kore haber ajansı Yonhap, protesto gösterisine polisin tahminlerine göre 149 bin kişinin, organizatörlere göre ise bir milyon kişinin katıldığını duyurdu.

Yoon sıkıyönetim ilan ettiği için özür diledi

Ulusal Meclis'te yapılan oylama öncesinde Devlet Başkanı Yoon sıkıyönetim ilan ettiği için vatandaşlardan özür diledi. Yoon, televizyondan yayınlanan konuşmasında "Halkın endişelenmesine ve rahatsızlık duymasına neden oldum. İçtenlikle özür dilerim" dedi. Kısa süren konuşmasında istifa edeceğine dair bir ifade kullanmayan Yoon, "Benim görev sürem dahil, siyasi durumu istikrara kavuşturacak tedbirlerin alınmasını partiye bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilanı için özür dileri Fotoğraf: South Korean Presidential Office/Yonhap/AP/picture alliance

Altı saat süren sıkıyönetim

2022 yılından beri görevde olan Devlet Başkanı Yoon, Salı günü beklenmedik bir şekilde "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore'nin komünist güçleri tehdidine karşı koruma" gerekçesiyle ülkede sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak muhalefet partilerinden vekillerin sıkıyönetime tepki göstermesi üzerine, parlamentoda oylama yapılmış ve sıkıyönetim kararı "geçersiz" sayılmıştı. Güney Kore anayasasına göre, sıkıyönetim kararı Ulusal Meclis'te çoğunluğun oyuyla kaldırılabiliyor. Parlamentodaki oylama sonrasında Yoon, sıkıyönetim kararını geri çekmek zorunda kalmış, ancak Yoon'un sıkıyönetim adımı ülkede siyasi kriz yaratmıştı.

Sıkıyönetim krizi öncesinde de ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin mecliste hükümetin bütçe tasarısını reddetmesi ve ülkenin bazı önde gelen savcılarının azli için önerge vermesi, hükümetle gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.

Reuters, AP, AFP/JD, CÖ

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