Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden azledildi

Güney Kore'de parlamento, Aralık ayı başında sürpriz bir biçimde sıkıyönetim ilan ederek ülkede her kesimin büyük tepkisini toplayan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü görevinden azletti.

Parlamento'da Cumartesi günü yapılan ilgili oylamada, 204 milletvekili Yoon'un azledilmesi yönünde oy kullanırken, 85'i ise red oy kullandı.

Yapılan oylamanın sonuçlarının bir kopyasının kendisine ve Anayasa Mahkemesi'ne iletilmesinin ardından, Yoon'un Devlet Başkanı olarak elinde bulundurduğu yetkiler ve görevler askıya alınacak.

Bunun ardından mahkemenin, Yoon'un Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması veya kendisine görevlerin iade edilmesine dair karar vermek için 180 günlük süresi olacak. Yasalara göre, mahkeme Yoon'un görevden alınmasına hükmettiği takdirde, ülkenin 60 gün içerisinde devlet başkanlığı seçimine gitmesi öngörülüyor.

7 Aralık'ta da Yoon'u azletme girişiminde bulunulmuş ancak girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Mecliste yapılan oylamayı Yoon'un da üyesi olduğu Halkın Gücün Partisi (PPP) boykot etmiş, gereken çoğunluk sağlanamadığı için azil önergesi kabul edilmemişti.

Oylamanın ardından milletvekilleri Fotoğraf: YONHAP/AFP

Saatler süren sıkıyönetim

Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık'ta beklenmedik bir biçimde ilan ettiği sıkıyönetim, tarihin en kısa süreli sıkıyönetim uygulamalarından biri olarak kayıtlara geçmişti. 2022'de göreve gelen ve Nisan 2023'te yapılan parlamento seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybeden Yoon, o tarihten beri kendi politikalarına meclis desteği bulamıyordu. "Topal ördek" konumuna düşen Yoon, kameralar önünde "Kore Cumhuriyeti'ni (Güney Kore) Kuzey Koreli komünistlerden korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" demişti. Ancak Yoon'un sürpriz hamlesi şaşırtıcı bir hızda geri tepmiş, muhalefetin çoğunluğa sahip olduğu meclis, ilanın ardından toplanarak kararı iptal etmişti.

Bunun ardından Yoon'a "kalkışma" suçlaması yöneltilmiş ve Devlet Başkanı geçen hafta mecliste kendi partisinin desteğini dahi kaybetmişti.

Başkent Seul'ün sokaklarında son iki haftadır her gece Yoon'un görevden alınması ve tutuklanmasını talep eden protesto gösterileri düzenleniyordu.

AP / BÜ, EC