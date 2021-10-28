 Güney Kıbrıs′tan Türkiye′ye ″sığınmacılar″ suçlaması | Türkiye | DW | 28.10.2021

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Türkiye

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye "sığınmacılar" suçlaması

Güney Kıbrıs, Türkiye'yi sığınmacıların Ada'ya geçişini engellememekle suçladı. İçişleri Bakanı, sığınmacılar için "Yürüyerek gelmiyorlar. İstanbul'dan uçakla geliyorlar" dedi.

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AB içinde nüfusuna göre en yüksek sığınmacı oranına sahip olan Güney Kıbrıs, son dönemde artan sığınmacı geçişlerinden Türkiye'yi sorumlu tuttu.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Rum medyasına yansıyan açıklamasında Türkiye'yi "çaresiz durumdaki insanların akınını engellememekle" suçlayarak "Bu insanlar Kıbrıs'a yürüyerek gelmiyor. İstanbul'dan uçakla Kuzey Kıbrıs'a, oradan Güney'e geliyorlar" dedi.

Rum basını, Güney Kıbrıs hükümet çevrelerinin, Türkiye'nin Kıbrıs'ta istikrarı bozmaya çalıştığı suçlamasını dile getirdiğini yazdı.

"Yüzde 85'i Türkiye-Kuzey Kıbrıs güzergahını kullanıyor"

Resmi verilere göre bu yılın başından beri Güney Kıbrıs'a toplam 10 bin 350 sığınmacı giriş yaparken bu sayı sadece Ekim ayında bin 700 olarak kaydedildi. Güney Kıbrıs'a varan sığınmacıların yüzde 85'lik bölümünün Türkiye-Kuzey Kıbrıs güzergahını kullandıkları belirtildi.

Özellikle bin 200 kişi kapasiteli Pumara kampının tamamen dolduğu ve yaklaşık 200 sığınmacının kamp dışındaki çadırlarda barınmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Rum basını, hükümetin Kuzey ile arasındaki dikenli tellerden oluşan 11 kilometrelik bariyeri uzatmayı planladığını da kaydetti.

dpa/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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