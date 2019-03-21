 Güney Kıbrıs ve Lübnan doğal gaz anlaşması için kolları sıvadı | DÜNYA | DW | 11.04.2019

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DÜNYA

Güney Kıbrıs ve Lübnan doğal gaz anlaşması için kolları sıvadı

Güney Kıbrıs ve Lübnan, Akdeniz'de petrol ve doğal gaz keşif bölgeleri oluşturulması için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İlk sondaj kuyusunun önümüzdeki yıl sınırın Kıbrıs tarafında açılması planlanıyor.

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Türkiye'nin Güney Kıbrıs hükümeti için doğalgaz arayan İtalyan sondaj gemisini engellemesinin ardından yaşanan krizi yorumlayan uzmanlar, bir kez daha adadaki çözümsüzlüğün bedelinin ödendiği görüşünde. (17.02.2018)

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arayışları, Türkiye ile Yunanistan'ı kıta sahanlığı eksenli bir ihtilafa sürükleyebilir. Bölgedeki çekişmenin siyasi ve hukuki ayağını Atina'dan Stelyo Berberakis mercek altına aldı. (28.02.2019)

ExxonMobil şirketi Kıbrıs Adası'nın güneybatısında şu ana kadarki en büyük doğalgaz rezervini keşfettiklerini açıkladı. Şirket, keşfin son iki yılda tüm dünyada bulunan en büyük üçüncü rezerv olduğunu belirtti. (28.02.2019)

Güney Kıbrıs ve Lübnan, Akdeniz'de petrol ve doğal gaz çıkarma bölgelerine yönelik bir anlaşma için çalıştıklarını duyurdu. Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, petrol ve gaz alanında bir anlaşma için hazırlık safhasında olduklarını açıkladı. Güney Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Hristodulides ile Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Basil, "Anlaşmanın noktalarını ve ihtilaflı noktaları ele almak için ilk tarih olarak 7 Mayıs üzerinde anlaştık" dedi. Takvime ilişkin bilgi veren Basil, ikinci aşama olarak Haziran'da bir zirve düzenleneceğini belirtti. Basil, "Eylül'de petrolün paylaşımı konusundaki anlaşmayı tamamlamaya çalışacağız. Böylelikle iki ülkenin hükümetleri anlaşma için görüşmeleri başlatabilir" diye konuştu.

Anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi veren Basil, petrol ile gazın taşınması ve ihracatı için tüm tesisatın paylaşımı gibi konuları kapsayacağını belirtti. Lübnan Dışişleri Bakanı, deneme amacıyla bir kuyunun, sınırın Kıbrıs tarafından gelecek yıl faaliyete geçmesini istediklerini de söyledi.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ise "Hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesi için karşılıklı çerçeve anlaşması sağlanması için görüşmeleri başlatma kararı aldık" dedi. Hristodulides, böyle bir anlaşmanın bölgedeki hidrokarbon potansiyeline yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketlere yasal güvenlik sağlayacağını söyledi.

Karasularında iki doğal gaz rezervi bulduğunu açıklayan Güney Kıbrıs, 2022 itibarıyla doğal gaz ihraç etmeyi hedefliyor. Güney Kıbrıs adına Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yürüten ExxonMobil şirketi ve Katar'a bağlı ortağı Qatar Petroleum, iki ay önce yaptığı açıklamada, bölgede şu ana kadarki en büyük doğal gaz rezervini keşfettiklerini açıklamıştı. Keşfin 5 ila 8 trilyon fit küp (141 ila 226 milyar metreküp) civarında olduğu belirtiliyor.

Daha fazlasını okumak için: Kıbrıs açıklarındaki en büyük doğalgaz rezervi keşfedildi

Lübnan ise petrol ve doğal gaz aramaya yönelik ilk anlaşmaya geçtiğimiz yıl imza atmıştı. Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında yer alan 10 bloktan ikisinde petrol arama ve çıkarma izni verilmişti.

AFP/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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