 Güney Kıbrıs: Türkiye′nin sondaj gemisi egemenliğin ihlali | DÜNYA | DW | 08.07.2019

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DÜNYA

Güney Kıbrıs: Türkiye'nin sondaj gemisi egemenliğin ihlali

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz da Kıbrıs'a ulaştı. Bu duruma tepki gösteren Güney Kıbrıs, Türkiye'nin hamlesinin egemenliğinin ihlali olduğunu açıkladı.

Yavuz isimli sondaj gemisi

Yavuz isimli sondaj gemisi

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Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Kıbrıs'a ulaşmasının ardından Güney Kıbrıs'tan açıklama geldi. Türkiye'nin bölgeye sondaj gemisi göndermesini kınayan Güney Kıbrıs bu durumun "egemenliğinin ihlali" olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada "Bu ikinci sondaj planı, Kıbrıs'ın BM Deniz Hukuku ve uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarının Türkiye tarafından mükerrer ihlali ile gerginliği tırmandırma çabası ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğinin en ciddi ihlalidir" ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, gece saatlerinde adanın kuzeydoğusundaki Karpaz burnu açıklarına ulaştı. Türkiye'nin Enerji Bakanı Fatih Dönmez, hafta sonu yaptığı açıklamada Yavuz adlı geminin petrol ve doğalgaz aramak için sondaj faaliyetine bir hafta içerisinde başlayacağını açıkladı.

İlk sondaj gemisi Fatih, Mayıs'ın başından bu yana bölgede bulunuyor. Güney Kıbrıs, Fatih gemisinin mürettebatı için yakalama emri çıkarmıştı.

Avrupa Birliği liderleri geçtiğimiz ay Türkiye'ye çağrıda bulunarak, Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetine son verme çağrısı yapmıştı. "Hedefe yönelik önlemleri" kapayacak şekilde Türkiye'ye karşı alınacak önlemlerin değerlendirilmesi için Avrupa Komisyonu görevlendirilmişti.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini ve sondaj faaliyetlerinin kıta sahanlığı içerisinde yürütüldüğünü söylüyor.

rtr/ÖA,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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