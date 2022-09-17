"Silah ambargosunun kalkması bir dönüm noktası"

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Güney Kıbrıs'a yönelik 1987'den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasını "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Rus savaş gemilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti egemenliği altındaki limanlara girişinin engellenmeye devam edilmesi karşılığında kaldırılan Amerikan ambargosu hakkında açıklamalarda bulunan Anastasiadis, söz konusu kararı "büyük bir mutlulukla" karşıladığını ve "bu kararın, iki ülke arasında gelişen, güvenlik meselelerini de kapsayan stratejik ilişkileri yansıtan bir dönüm noktası" olduğunu ifade etti. Türkiye ise, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Cumartesi günü yayınladığı açıklamada kararı kınamış ve Washington'a, "Ada'daki iki tarafa karşı dengeli politika izleme" çağrısı yapmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kararı, "politik bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Bakan Dendias mesajında, "Yunanistan, ABD ile birlikte Doğu Akdeniz'de her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde istikrar ve güvenliği geliştirme çabalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa / AI,ET