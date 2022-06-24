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Alman ordusuna bağlı Airbus H145M tipi savaş helikopterleri
Alman ordusuna bağlı Airbus H145M tipi savaş helikopterleriFotoğraf: Sean Gallup/Getty Images
PolitikaKıbrıs

Güney Kıbrıs savaş helikopterleri satın alıyor

27 dakika önce

Güney Kıbrıs, Fransız "Airbus Helicopters" şirketiyle altı adet savaş helikopteri alımına ilişkin anlaşma imzaladı. Savunma Bakanı Petridis, "Türk askeri varlığı karşısında savunma alanında rehavete kapılamayız" dedi.

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AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransız "Airbus Helicopters" şirketiyle H145M tipi altı adet savaş helikopteri satın alma anlaşması imzaladı. Anlaşmada altı helikopter daha satın alınması seçeneği de yer alıyor.

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, helikopterlerin alımıyla "bölgedeki devletlerle işlerlikteki uyumu artırarak çeşitli uluslararası ve bölgesel ortaklıkların mevcut çerçevesini de güçlendirebileceklerini" söyledi.

"Türkiye'ye karşı rehavete kapılamayız"

Petridis, anlaşmanın Güney Kıbrıs'ın savunması için büyük önem taşıdığını ve aynı zamanda Fransa ile diplomatik ilişkileri derinleştiren bir adım olduğunu kaydetti. Türkiye'nin Ada'nın kuzeyindeki askeri varlığının kendilerine savunma konusunda rehavete kapılma imkanı tanımadığını belirten Petridis, "Vatanımızın savunması ve ulusal güvenliği tartışmaya açık değildir" ifadesini kullandı.

Airbus Helicopters adına anlaşmayı Başkan Yardımcısı Olivier Michalon imzaladı. Ancak imza töreninde anlaşmanın mali boyutuyla ilgili bilgi verilmedi. Rum medyasına yansıyan haberlerde helikopterlerin toplam maliyetiyle ilgili 140 milyon euro rakamı telaffuz edilmişti.

Sovyet helikopterleri elden çıkarılacak

Güney Kıbrıs, envanterindeki Sovyetler Birliği döneminden kalma silahları elden çıkararak silah sistemlerini AB üyesi devletlerle uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Ülkenin, 20 yıl kadar önce satın aldığı 11 adet Sovyet yapımı Mi-35 savaş helikopterini eskiyen elektronik sistemleri (aviyonik) ve yüksek bakım masrafları nedeniyle satmaya çalıştığı biliniyor. Sırbistan, helikopterlerle ilgilendiğini açıklamıştı.

Kuzey Kıbrıs yönetimi ise Güney'in savaş helikopteri satın alma girişimini, "bölgesel istikrarı tehlikeye atan bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

  

AP,DW/BK,TY

 

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