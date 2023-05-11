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Rum tarafına gelen sığınmacıların Birleşmiş Milletler (BM) korumasındaki 180 kilometrelik tampon bölgeyi geçerek güneyde iltica başvurusu yaptıkları belirtiliyorFotoğraf: Christina Assi/AFP via Getty Images
PolitikaAvrupa

Kıbrıs: Sığınmacılar Kuzey'den öğrenci vizesiyle geliyor

1 saat önce

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Yoannu, Güney'e geçen sığınmacıların yüzde 70’inin Kuzey Kıbrıs tarafından verilen öğrenci vizesi ile Ada'ya geldiğini açıkladı, Türkiye'yi suçladı.

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Avrupa Birliği üyesi (AB) Kıbrıs Cumhuriyeti'nin düzensiz göçle ilgili sorunları artıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu Güney Kıbrıs’a geçen sığınmacıların yüzde 70'inin Kuzey Kıbrıs tarafından verilen öğrenci vizesi ile Ada'ya geldiğini açıkladı.

Rum tarafına gelen sığınmacıların tercih ettiği en popüler yöntemin Ada’nın Türk tarafınca verilen öğrenci vizesi olduğunu belirten Rum Bakan, bu kişilerin daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) korumasındaki 180 kilometrelik tampon bölgeyi geçerek güneyde iltica başvurusu yaptıklarını kaydetti.

"İstanbul üzerinden uçakla geliyorlar"

Yoannu, sığınmacıların başvuruyu kuzeyde yapmaları halinde uluslararası ve Avrupa Birliği hukuku kapsamında kendilerine tanınan haklardan faydalanamayacakları için başvuruyu güneyde yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Rum Bakan, bu yöntemi tercih eden sığınmacıların büyük bir kısmının Sahraaltı Afrika ülkelerinden İstanbul üzeri uçuşlarla Kuzey Kıbrıs’a geldiklerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Yoannu, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kontrolündeki bölgelere BM tampon bölgesinden giriş yapan düzensiz göçmenlerin artan oranı, Türkiye'nin konuyu araçsallaştırmak üzere kullandığı yöntemi gözler önüne sermektedir" suçlamasında bulundu.

Rum İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkeye geçen sığınmacıların yüzde 95'i Kuzey Kıbrıs üzerinden geliyor. Bu yıl gelen 3 bin 665 sığınmacının 3 bin 485'ini kuzeyden gelenler oluşturuyor.

BM kontrolündeki tampon bölgeye bariyer konulduğunu ve elektronik gözetleme mekanizmalarının da devreye alınacağını kaydeden Yoannu, ayrıca 300 görevlinin devriye gezeceğini ve bunun caydırıcı etkisinin olacağını belirtti.

Başvuru sayısında artış

İltica başvurusu yapanların sayısının 2017'den bu yana yüzde 490 arttığını söyleyen Yoannu, sığınma ya da uluslararası koruma talep edenlerin ada nüfusunun yüzde 6'sına ulaştığını, bunun diğer AB ülkelerinin altı katı olduğunu belirtti. Bakanlık verilerine göre bu yıl Ocak-Mart döneminde 3 bin 182 ilk iltica başvurusu oldu.

Yoannu, Doğu Akdeniz'de sığınmacı akınlarını kontrol etmek üzere AB tarafından onaylanan önlemler kapsamında Türkiye'nin tampon bölgeden geçişlerin durdurulmasına yardımcı olmasını sağlamak için bir AB üyesi ülke olarak tüm diplomatik ve siyasi yollara başvuracaklarını da söyledi. Rum Bakan, AB'nin İstanbul Havalimanını kullanan havayolu şirketleriyle de bağlantıda olduğunu, üst düzey bir AB yetkilisinin konuyu görüşmek üzere bu ay Kıbrıs’ta temaslarda bulunmasının planlandığını kaydetti.

Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat'ın Mart ayında açıkladığı veriler, 2022 yılında AB ülkelerine yapılan ilk iltica başvurularında yüzde 64'lük artış yaşandığını göstermişti.

İltica başvurularının nüfusa oranı açısından AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti başı çekmiş, Güney Kıbrıs'ta 1 milyon nüfusa 23 bin 864 iltica başvurusu kaydedilmişti. 

AP / SSB, BK

 

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