Güney Afrika'dan Lahey'e Refah başvurusu

Güney Afrika, İsrail'in Refah'taki saldırılarının acil olarak incelenmesi talebiyle bir kez daha Uluslararası Adalet Divanı'na gitti. BM ise Refah'tan zorla tahliye sürecinde yer almayacağını açıkladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'na (ICJ) İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarının uluslararası hukuka göre yasal olup olmadığının incelenmesi talebiyle acil başvuruda bulundu. Salı günü, Güney Afrika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Mısır sınırında yer alan Refah'ın Gazze'deki Filistinliler için son sığınak noktası olduğu belirtilerek, Refah'taki saldırıların "daha büyük çaplı öldürmelere, zarara ve yıkıma yol açmış ve açacak olmasından duyulan endişe" ifade edildi. Açıklamada, bu saldırıların hem Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin hem de ICJ tarafından 26 Ocak'ta verilen hükmün "ciddi ve onulmaz ihlali" anlamına geleceği uyarısında bulunuldu.

Güney Afrika'nın Aralık ayında İsrail'in soykırım uyguladığı gerekçesiyle açtığı davaya yönelik alınan söz konusu karar, Soykırım Sözleşmesi çerçevesine girebilecek her tür eylemi engelleme ve cezalandırma yükümlülüğüne vurgu yapmış ancak Gazze'deki askeri operasyonlarını sonlandırmaya yönelik bir hüküm kararda yer almamıştı.

BM: Zorla tahliyelerde yer almayacağız

Diğer yandan BM'den İsrail'in planladığı saldırı öncesinde bölgede görev yapan örgütlere Refah'tan sivillerin tahliyesine yardımcı olmaları yönündeki çağrısına yanıt geldi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'tan zorla tahliye edilmesi sürecinde yer almayacağını açıkladı. ABD medyasında Mısırlı yetkililere dayandırılan haberlerde İsrail'in Refah'ın daha kuzeyine tahliye edilmesi planlanan nüfusun barınabilmesi için geniş kapasiteli çadır kentler inşa edilmesini önerdiği bildirilmişti. OCHA'nın sözcüsü Jens Laerke İsrail hükümetinin konuya ilişkin resmi bir temasta bulunmadığını belirterek, "Her halükarda, insanları zorla yerinden etmeye yönelik herhangi bir planın parçası olmayacağız. İsrail güçleri insanları zorla yerinden edebilesin diye başka bir yerde çadır kentler sağlamayız" diye konuştu.

Guterres: Saldırının yıkıcı sonuçları olur

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Refah'ta bir İsrail saldırısının önlenebilmesi adına İsrail-Hamas savaşına ilişkin ateşkes müzakerelerinin başarılı olmasını umduğunu ifade etti. Guterres, bölgede olası bir saldırının "yıkıcı sonuçları olacağı" konusunda uyarıda bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından bölgeye başlattığı saldırılarda öldürülenlerin sayısı 28 bin 473'ü geçti. Bakanlığın verilerine göre, ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Dpa, Reuters/ SÖ,EC

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