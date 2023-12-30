Güney Afrika'dan İsrail'e "soykırım" davası

Güney Afrika, Gazze'de "soykırım" yaptığı gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Yapılan dava başvurusunda İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1948'de kabul edilen Soykırım Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini ihlal ettiği öne sürülerek, "Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırım eylemlerine giriştiği, buna devam ettiği ve daha da sürdürme riski taşıdığı" belirtildi.

Lahey'deki mahkemeye yapılan başvuruda ayrıca İsrail'in "Filistin ulusu, ırkçı ve etnik grubunun bir parçası olan Gazze'deki Filistilileri yok etmek için özel bir niyetle hareket ettiği" iddia edildi.

İsrail dava başvurusunu "tiksintiyle" reddettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruda yaydığı kan iftirasını tiksintiyle reddediyor" dedi. İddianın fiili ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu belirtilen açıklamada, Güney Afrika Hamas'la işbirliği yapmakla suçlandı.

Güney Afrika dava başvurusunda mahkemeden "Filistin halkının haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar verilmesine karşı koruma" talep etti.

Filistin'in hakları konusunda uzun süredir sesini yükselten ülkelerden olan Güney Afrika'da, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Filistin sorununu, aparthayda (ırk ayrımcılığı) karşı yürüttüğü kendi mücadelesiyle ilişkilendiriyor.

Güney Afrika hükümeti, ağır sivil kayıpların yaşandığı İsrail'in Gazze'deki harekatını şiddetle kınamış ve bu ülkedeki tüm diplomatlarını geri çekmişti.

Devletler arasındaki anlaşmazlıkları yargılayan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları kesin olsa da, bu kararları uygulamaya koyacak bir gücü yok. Yıllar sürebilecek davalar sırasında acil durumlarda tedbir kararları da alabilir.

Kasım ayında aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu beş ülke İsrail-Hamas savaşının Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

AFP/GY,BÖ

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