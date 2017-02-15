Güney Afrika'da protestolar: 32 ölü

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda şiddet tırmanıyor. Kwa-Zulu Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala'nın verdiği bilgilere göre, protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi, çok sayıda kişi de yaralandı. Zikalala, bugün düzenlediği basın toplantısında ölenlerin 26'sının Kwa-Zulu Natal eyaletinde, 6'sının ise Gauteng eyaletinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin çoğunun kitlesel panik kurbanı olduğunu belirten Zikalala, yağmalama yapanların sayısının çokluğu nedeniyle bazı bölgelerde polisin olaylara geç müdahale edebildiğini aktardı.

Ülkede yaşanan olaylarla ilgili şu ana kadar 750 kişi gözaltına alındı. Meydana gelen maddi hasarın tutarının 1 milyar rand (yaklaşık 60 milyon euro) olduğu tahmin ediliyor.

Güney Afrika eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, haziran ayının sonunda Anayasa Mahkemesi tarafından hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada iş birliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma cezasını çekmek üzere geçen hafta cezaevine girmişti.

Jacob Zuma

Çok sayıda Güney Afrikalı Zuma'ya verilen hapis cezasını ülkede hukuk devleti ilkelerinin işletilmesinin bir sonucu olarak memnuniyetle karşılarken, Zuma yanlıları kararı protesto etmek için sokağa dökülmüştü.

Ancak Zuma yanlılarının protestolarına şiddet olayları karıştı. Gösterilerin dördüncü günü olan pazartesi günü Zuma'nın memleketi olan Kwazulu-Natal eyaletinde bir bina ateşe verildi, çok sayıda ev de yağmalandı. Ülkenin zengin eyaletlerinden Gauteng'de bulunan metropol Johannesburg'da da çok sayıda otomobil ateşe verildi, mağaza vitrinlerinin camları kırıldı. Hükümet, protestoların bastırılması için her iki eyalette de orduyu devreye soktu.Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, yolsuzluk iddialarının ardından gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti.

dpa,AFP / BÖ,ET

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