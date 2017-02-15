 Güney Afrika′da protestolar: 32 ölü | DÜNYA | DW | 13.07.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Güney Afrika'da protestolar: 32 ölü

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasınn ardından patlak veren şiddetli protestolarda meydana gelen arbede sonucu en az 32 kişininin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika'da güvenlik güçleri, günlerdir devam eden şiddetli protesto gösterileri ve yağmalamaları engellemekte zorlanıyor

Güney Afrika'da güvenlik güçleri, günlerdir devam eden şiddetli protesto gösterileri ve yağmalamaları engellemekte zorlanıyor

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda şiddet tırmanıyor. Kwa-Zulu Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala'nın verdiği bilgilere göre, protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi, çok sayıda kişi de yaralandı. Zikalala, bugün düzenlediği basın toplantısında ölenlerin 26'sının Kwa-Zulu Natal eyaletinde, 6'sının ise Gauteng eyaletinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin çoğunun kitlesel panik kurbanı olduğunu belirten Zikalala, yağmalama yapanların sayısının çokluğu nedeniyle bazı bölgelerde polisin olaylara geç müdahale edebildiğini aktardı.

Ülkede yaşanan olaylarla ilgili şu ana kadar 750 kişi gözaltına alındı. Meydana gelen maddi hasarın tutarının 1 milyar rand (yaklaşık 60 milyon euro) olduğu tahmin ediliyor.

Güney Afrika eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, haziran ayının sonunda Anayasa Mahkemesi tarafından hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada iş birliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma cezasını çekmek üzere geçen hafta cezaevine girmişti.

Jacob Zuma

Jacob Zuma

Çok sayıda Güney Afrikalı Zuma'ya verilen hapis cezasını ülkede hukuk devleti ilkelerinin işletilmesinin bir sonucu olarak memnuniyetle karşılarken, Zuma yanlıları kararı protesto etmek için sokağa dökülmüştü.

Ancak Zuma yanlılarının protestolarına şiddet olayları karıştı. Gösterilerin dördüncü günü olan pazartesi günü Zuma'nın memleketi olan Kwazulu-Natal eyaletinde bir bina ateşe verildi, çok sayıda ev de yağmalandı. Ülkenin zengin eyaletlerinden Gauteng'de bulunan metropol Johannesburg'da da çok sayıda otomobil ateşe verildi, mağaza vitrinlerinin camları kırıldı. Hükümet, protestoların bastırılması için her iki eyalette de orduyu devreye soktu.Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, yolsuzluk iddialarının ardından gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti.

 

dpa,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Mandela’nın torunu idam cezası istedi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüz binlerce kadın tecavüz ve cinsel şiddetin her türlüsüne karşı kampanya başlattı. Eylemleri destekleyen Ndileka Mandela idam cezasının tekrar yürürlüğe girmesini istedi.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Güney Afrika'da güvenlik güçleri, günlerdir devam eden şiddetli protesto gösterileri ve yağmalamaları engellemekte zorlanıyor

Güney Afrika'da protestolar: 32 ölü

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasınn ardından patlak veren şiddetli protestolarda meydana gelen arbede sonucu en az 32 kişininin hayatını kaybettiği bildirildi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  