"Dünyamız eşsiz henüz bir ikizini bulamadık"

İçinde bulunduğumuz evrende sayısız yıldız ve gezegen var. Güneş Sistemi dışında bir yıldız etrafında dönen gezegenler ötegezegen (exoplanet) olarak adlandırılıyor. Bu ötegezegenleri keşfetmek için kullanılan pek çok yöntem var. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden astronom Alexander Bohn da bir ötegezegen kaşifi! Bohn, DW Türkçe'ye ötegezegenleri anlattı.