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Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldız. Güneş'ten yayılan enerji, fotosentez yoluyla Dünya üzerisindeki hayatın hemen hemen tamamının varolmasını sağlar.
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İngiltere'deki araştırmacılar 1901 yılında Girit'in kuzeybatısındaki Küçük Çuha adası yakınlarında batık bir hazine gemisinden çıkarılan Antikitera düzeneğinin sırrının çözümünde "büyük bir adım" attıklarını bildirdi. Uzmanlar düzeneği yeniden yaratmayı hedefliyor. Araştırmacılar, antik Yunanların bu cihaz aracılığıyla Ay’ın, Güneş’in ve gezegenlerin hareketlerini hesaplayabildiklerini kaydediyor.
ABD’de ağustos ayından beri süren orman yangınları korkutucu görüntülere yol açtı. Dumanların güneş ışığını bloke etmesi sonucu San Francisco çevresinde gökyüzü turuncuya büründü. 28 farklı bölgede süren yangınları söndürebilmek için 14 bin itfaiyeci görev yapıyor.
İçinde bulunduğumuz evrende sayısız yıldız ve gezegen var. Güneş Sistemi dışında bir yıldız etrafında dönen gezegenler ötegezegen (exoplanet) olarak adlandırılıyor. Bu ötegezegenleri keşfetmek için kullanılan pek çok yöntem var. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden astronom Alexander Bohn da bir ötegezegen kaşifi! Bohn, DW Türkçe'ye ötegezegenleri anlattı.