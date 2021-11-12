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Güneş

Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldız. Güneş'ten yayılan enerji, fotosentez yoluyla Dünya üzerisindeki hayatın hemen hemen tamamının varolmasını sağlar.

DW Türkçe'nin Güneş ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

An undated picture shows the wind power park La Venta in Oaxaca, Mexico. According to Energy Center Research Academic Secretary, Edgard Santoyo Gutierrez's statements, Mexico has available wind power and solar resources but still depends on technologies developed in other countries, 1 July 2010. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/HO/dpa | Verwendung weltweit

Türkiye için nükleer mi yenilenebilir enerji mi? 12.11.2021

Nükleer santraller güvenlik tehlikesi ile tartışma konusu olsa da kesintisiz, sıfır karbonlu üretim için önemli görülüyor. Yenilenebilir enerji sektörü temsilcilerine göre ise güneş ve rüzgar geleceğin enerji kaynakları.
Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Mahkeme: Disiplin koğuşunda ölen Uğur Kantar'a işkence edildi 22.09.2021

Kıbrıs’ta askerlik yaparken disiplin koğuşunda hayatını kaybeden er Uğur Kantar davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda Kantar’ın darp edilmesi ve güneş altında kelepçeli bekletilmesinin işkence olduğu vurgulandı.

Sürerken enerji tasarrufu yapmak 21.06.2021

Üzerinde güneş panelleri bulunan otomobiller, şişirilebilen elektrikli bisikletler... İklim değişikliğini dikkate alan üreticiler, geleceğin "çevreci" araçlarını geliştirmek için yarışıyor.

Soccer Football - Euro 2020 - Group A - Turkey v Italy - Stadio Olimpico, Rome, Italy - June 11, 2021 Turkey's Kaan Ayhan looks dejected after the match Pool via REUTERS/Mike Hewitt

EURO 2020: Türkiye neden başarısız oldu? 21.06.2021

Turnuva öncesi sinyaller, Türkiye milli takımının EURO 2020'deki başarısızlığının sürpriz olmadığına işaret ediyor. Yaşanan hüsranın sorumlusu olaraksa Şenol Güneş ön plana çıkıyor. DW Türkçe'den Cengiz Özbek'in analizi.
BAKU, AZERBAIJAN - JUNE 20: Senol Gunes, Head Coach of Turkey looks on during the UEFA Euro 2020 Championship Group A match between Switzerland and Turkey at Baku Olimpiya Stadionu on June 20, 2021 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

Sport Bild: Türkiye şampiyonadan rezil olarak ayrılıyor 21.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Almanya’da da bazı futbol otoriteleri tarafından "gizli favori" olarak nitelendirilen Türkiye’nin turnuvaya puansız veda etmesi, Alman basınında geniş yankı uyandırdı.
Businessman signing document | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Pandemide ihaleler şeffaflıktan uzaklaştı 13.04.2021

Pandemi, Türkiye'de kamu ihalelerinin pazarlık usulüyle yapılmasının gerekçesi haline geldi. Güneş enerjisi santralinden, kapalı halı sahaya, mercimek tohumundan nevresim takımına yüzlerce kamu alımında şeffaflık yok.

Antikitera düzeneği: Dünyanın ilk "mekanik bilgisayarı" 08.04.2021

İngiltere'deki araştırmacılar 1901 yılında Girit'in kuzeybatısındaki Küçük Çuha adası yakınlarında batık bir hazine gemisinden çıkarılan Antikitera düzeneğinin sırrının çözümünde "büyük bir adım" attıklarını bildirdi. Uzmanlar düzeneği yeniden yaratmayı hedefliyor. Araştırmacılar, antik Yunanların bu cihaz aracılığıyla Ay’ın, Güneş’in ve gezegenlerin hareketlerini hesaplayabildiklerini kaydediyor.

Ailesi kayıp Gökhan Güneş'i arıyor 25.01.2021

İstanbul'da elektrik işçisi Gökhan Güneş'ten beş gündür haber alınamıyor. Ailesi kayıp Gökhan Güneş'i arıyor.

DW Haber - 25.01.2021 25.01.2021

Esnafa kredi ertelemesi: "Uzatmaların ardından da bu paraların tahsil edilme şansı yok", kadınlar Meclis'i göreve çağırıyor: "Bunun adı cinskırım", İstanbul'da ortadan kaybolan Gökhan Güneş nerede?, Hayvan Hakları Yasası neden çıkmıyor?

Baum wächst aus Fassung einer Glühbirne vor blauem Himmel, Symbolbild für grüne Energie | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Avrupa'da yeşil enerji fosil enerjiyi geride bıraktı 25.01.2021

Avrupa enerji üretiminde güneş, rüzgar gibi kaynaklardan elde edilen enerji miktarı fosil yakıtlardan elde edilen enerji miktarını geride bıraktı.

Kaliforniya'da gökyüzü turuncuya büründü 10.09.2020

ABD’de ağustos ayından beri süren orman yangınları korkutucu görüntülere yol açtı. Dumanların güneş ışığını bloke etmesi sonucu San Francisco çevresinde gökyüzü turuncuya büründü. 28 farklı bölgede süren yangınları söndürebilmek için 14 bin itfaiyeci görev yapıyor.

20.07.2020., Split, Croatia - Comet Neowise above the hill Perun near Split. Comet Neowise is named after NASA's Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer, which was discovered on March 27 this year. At the beginning of July, it became visible in our sky, and these days it can be seen with the naked eye. Photo: Milan Sabic/PIXSELL |

Neowise çıplak gözle görülebilecek 22.07.2020

Neowise bu hafta Dünya’ya o kadar yaklaşıyor ki, bu kuyruklu yıldızı çıplak gözle bile görmek mümkün olacak. Neowise’ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün ise 23 Temmuz.

"Dünyamız eşsiz henüz bir ikizini bulamadık" 23.06.2020

İçinde bulunduğumuz evrende sayısız yıldız ve gezegen var. Güneş Sistemi dışında bir yıldız etrafında dönen gezegenler ötegezegen (exoplanet) olarak adlandırılıyor. Bu ötegezegenleri keşfetmek için kullanılan pek çok yöntem var. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden astronom Alexander Bohn da bir ötegezegen kaşifi! Bohn, DW Türkçe'ye ötegezegenleri anlattı.

epa01550126 Artist's concept of the star Fomalhaut and the Jupiter-type planet that the Hubble Space Telescope observed. The image, released by NASA 13 November 2008, shows the newly discovered planet, Fomalhaut b, orbiting the 200-million-year-old star (every 872 years). Estimated to be no more than three times Jupiter's mass, the planet orbits the bright southern star Fomalhaut, located 25 light-years away in the constellation Piscis Australis, or the Southern Fish. Fomalhaut has been a candidate for planet hunting ever since an excess of dust was discovered around the star in the early 1980s by NASA's Infrared Astronomy Satellite, IRAS. EPA/NASA / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY |

Gök bilimciler bir gezegenin oluşum izlerini gözlemledi 20.05.2020

Gök bilimciler 520 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın etrafında bir gezegenin oluşumuna ilişkin izleri gözlemledi.
26.07.2019, xmkx, Wetter Hitzewelle in Deutschland, Thermometer mit 41 Grad | Verwendung weltweit

Yaz sıcakları virüsü yok edecek mi? 30.04.2020

Güneş ve ultraviyole ışınlar koronavirüsü yok edebilir mi? Pek çok kişinin umudu salgının yaz aylarında hız kesmesi. Ancak Alman uzmanlar "boş hayallere kapılınmaması" uyarısında bulunuyor.
#39813343 - summer relaxing beach couple © Warren Goldswain

"Güneş ışınları COVID-19’a karşı korumaz" 24.04.2020

Alman uzmanlar, Trump’ın ultraviyole ışınlarının COVID-19 tedavisinde kullanılabileceği yönündeki önerisine karşı uyardı. Aksine, uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmanın bağışıklık sistemini zayıflattığı vurgulandı.

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