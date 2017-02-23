 Güneş Sistemi′ndeki en uzak cüce gezegen keşfedildi | YAŞAM | DW | 18.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Güneş Sistemi'ndeki en uzak cüce gezegen keşfedildi

Gök bilimciler, Güneş Sistemi'nde şu ana kadar bilinen en uzak cismi tespit etti. Keşfedilen cüce gezegen ile Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 18 milyar kilometre.

default

Uluslararası Astronomi Birliği'ne bağlı Küçük Gezegen Merkezi, Güneş Sistemi'nde yeni bir cisim keşfetti. Bu cismin özelliği, Güneş Sistemi'nde bugüne kadar tespit edilen en uzak nesne olması. Gökbilimciler, pembe renkteki cisme, "sıra dışı" ya da "çok uzaklarda" anlamına gelen "Farout" adını taktı.

Resmi adı "2018 VG18" olan cisim, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 120 kat daha uzakta. 120 astronomik birim olarak ifade edilen bu mesafe de yaklaşık 18 milyar kilomtetreye tekabül ediyor. Bir önceki rekor, 96 astronomik birimle cüce gezegen Eris'e aitti.

Carnegie Enstitüsü'nden Scott Sheppard, keşfedilen cismin çok uzakta ve çok yavaş hareket ediyor olmasından ötürü yörüngesini belirlemenin birkaç yıl alacağını ifade etti. Gök bilimciler, bu uzaklıktaki bir cismin Güneş etrafındaki bir tam dönüşünün bin yıldan fazla sürebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, 500 kilometre çapında olduğu tahmin edilen gök cisminin büyüklüğünün, 2018 VG18'in cüce gezegen olarak adlandırılması için yeterli olduğunu belirtiyor. Pembe renkli olması ise yüzeyinin buz kaplı olduğunu gösteriyor.

"Gördüğüm en yavaş cisim"

Sheppard ve ekibi, 2018 VG18'i geçen Kasım ayında Hawaii'deki bir teleskopla keşfetti. Bulguları, Şili'deki bir teleskopla da teyit edildi.

Sheppard, cisme neden "Farout" adını verdiklerini şöyle anlatıyor:

"Aslında bu cismi ilk bulduğumda 'farout' diye bağırdım. Çünkü fark ettiğim ilk şey çok yavaş hareket etmesiydi. Bu nedenle çok uzaklarda olmalıydı."

Sheppard, "Hayatımda bundan daha ağır ilerleyen bir cisim görmemiştim" diye ekliyor.

DW,AP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

UFO sandığımız şeyler

Uzaylılara dair her şey insanlığı büyülüyor. İnsanlar sürekli gökyüzünde gördüğü parlak bir noktanın UFO olduğunu varsayıyor. Oysa UFO diye düşünülen çoğu şey başka bir cisim. Üstelik çoğu bu gezegene ait... (15.11.2018)  

Mars'ta yaşam var mı?

Bilim insanları, Kızıl Gezegen’in Güney Kutbu’ndaki bir buz tabakasının altında sıvı halde su bulunduğunu açıkladı. Peki bu Mars’ta hayat olabileceğine dair bir kanıt mı? (28.07.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

InSight'ın Mars'a inişi sevinçle karşılandı  

Güneş Sistemi dışında keşfedilen ilk ay  

NASA'nın Güneş'e yolculuğu başladı  

Benzer içerik

Sieben erdähnliche Planeten um Trappist-1

Dünyaya benzeyen yedi gezegen keşfedildi 23.02.2017

Dünyaya benzerlik gösteren güneş sistemi dışındaki yedi gezegen bilimcileri heyecanlandırdı. Cüce yıldızın gezegenlerinde hayata elverişli özellikler bulunuyor.

Symbolbild - Sternsystem Kepler 62f

Türklerin keşfettiği gezegene isim aranıyor 15.08.2017

Türk bilim ekibinin keşfettiği 212 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin adı Uluslararası Astronomi Birliği’nin oylamasıyla belirlenecek. Ekipten Mesut Yılmaz, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Güneş Sistemi'ndeki en uzak cüce gezegen keşfedildi

Gök bilimciler, Güneş Sistemi'nde şu ana kadar bilinen en uzak cismi tespit etti. Keşfedilen cüce gezegen ile Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 18 milyar kilometre. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 