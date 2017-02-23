Güneş Sistemi'ndeki en uzak cüce gezegen keşfedildi

Uluslararası Astronomi Birliği'ne bağlı Küçük Gezegen Merkezi, Güneş Sistemi'nde yeni bir cisim keşfetti. Bu cismin özelliği, Güneş Sistemi'nde bugüne kadar tespit edilen en uzak nesne olması. Gökbilimciler, pembe renkteki cisme, "sıra dışı" ya da "çok uzaklarda" anlamına gelen "Farout" adını taktı.

Resmi adı "2018 VG18" olan cisim, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 120 kat daha uzakta. 120 astronomik birim olarak ifade edilen bu mesafe de yaklaşık 18 milyar kilomtetreye tekabül ediyor. Bir önceki rekor, 96 astronomik birimle cüce gezegen Eris'e aitti.

Carnegie Enstitüsü'nden Scott Sheppard, keşfedilen cismin çok uzakta ve çok yavaş hareket ediyor olmasından ötürü yörüngesini belirlemenin birkaç yıl alacağını ifade etti. Gök bilimciler, bu uzaklıktaki bir cismin Güneş etrafındaki bir tam dönüşünün bin yıldan fazla sürebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, 500 kilometre çapında olduğu tahmin edilen gök cisminin büyüklüğünün, 2018 VG18'in cüce gezegen olarak adlandırılması için yeterli olduğunu belirtiyor. Pembe renkli olması ise yüzeyinin buz kaplı olduğunu gösteriyor.

"Gördüğüm en yavaş cisim"

Sheppard ve ekibi, 2018 VG18'i geçen Kasım ayında Hawaii'deki bir teleskopla keşfetti. Bulguları, Şili'deki bir teleskopla da teyit edildi.

Sheppard, cisme neden "Farout" adını verdiklerini şöyle anlatıyor:

"Aslında bu cismi ilk bulduğumda 'farout' diye bağırdım. Çünkü fark ettiğim ilk şey çok yavaş hareket etmesiydi. Bu nedenle çok uzaklarda olmalıydı."

Sheppard, "Hayatımda bundan daha ağır ilerleyen bir cisim görmemiştim" diye ekliyor.

DW,AP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe