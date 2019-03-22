 Gündoğan’a ırkçı tezahürat: Üç zanlı teslim oldu | SPOR | DW | 22.03.2019

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SPOR

Gündoğan’a ırkçı tezahürat: Üç zanlı teslim oldu

Almanya-Sırbistan milli futbol karşılaşmasında, futbolculardan İlkay Gündoğan ve Leroy Sane’ye ırkçı ve aşağılayıcı tezahüratlar yapan ve haklarında soruşturma başlatılan üç kişi polise teslim oldu.

Fußball Freundschaftsspiel Deutschland - Serbien | TOR Serbien (Imago/Revierfoto)

Almanya ile Sırbistan milli futbol takımları arasında geçen Çarşamba günü oynanan maçta, Almanya forması giyen İlkay Gündoğan ve Leroy Sane’ye ırkçı ve aşağılayıcı tezahüratlarda bulunan ve haklarında soruşturma başlatılan üç kişi polise teslim oldu. Polis Sözcüsü Thomas Figge zanlıların emniyete gelerek, olayın failleri olduklarına dair itirafta bulunduklarını ve yaşananlar hakkında kendi açılarından ifade verdiklerini bildirdi.

Alman Futbol Federasyonu (DfB) Başkanı Reinhard Grindel daha önce yaptığı açıklamada "bu iğrenç hakaretleri" yaptığı tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve  stadyumlardan men cezası verileceğini duyurmuştu. Wolfsburg Emniyet Müdürü Olaf Gösmann ise, soruşturmanın "halkı kışkırtma" kapsamına alınarak genişletileceğini ve dosyanın önümüzdeki hafta Braunschweig Savcılığı’na teslim edileceğini dile getirdi.

Takım arkadaşlarından destek

1-1 beraberlikle sonuçlanan Sırbistan karşılaşmasında Almanya’nın golünü atan Leon Goretzka ise ırkçı tezahüratların görüldüğü videoyu seyrettikten sonra gördüklerinden çok etkilendiğini belirterek, “bu tip insanlara hadlerini bildirmek için herkesi cesur olmaya davet ediyorum“ dedi. Bayern Münihli Goretzka ayrıca, “Ben Ruhr Bölgesi çocuğuyum, bizim oralarda nereli olduğumuz sorulduğunda cevabımız Schalke, Dortmund ya da Bochum olur“ ifadesini kullandı. Borussia Dortmun’un yıldız futbolcusu Marco Reus da, “Bu asla kabul etmeyeceğimiz bir durum. Biz çeşitlilikten yanayız, ten renginin hiçbir önemi yok“ dedi.

Kaptanlık pazu bandı Gündoğan'da

28 yaşındaki İlkay Gündoğan söz konusu karşılaşmada, takım kaptanı kaleci Manuel Neuer'in oyun dışına alınmasıyla ikinci yarıda sahada kaptan olarak yer aldı. Geçen yıl Mesut Özil ile birlikte İngiltere'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için eleştirilere maruz kalan Gündoğan, kaptanlığın kendisine verilmesiyle ilgili olarak, "Bu, son aylarda yaşananlardan sonra şaşılacak bir dönüşüm" ifadesini kullanarak, "Tabii ki çok gururluyum" dedi. Gündoğan, kaptanlık pazu bandını kendisine devre arasında oyundan çıkan Manuel Neuer'in bizzat verdiğini ve bunun takım içinde kendisine duyulan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti. Teknik Direktör Joachim Löw de, maçtan sonra gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularına verdiği yanıtta, Neuer oyundan çıktıktan sonra sahadaki en deneyimli futbolcunun İlkay Gündoğan olduğunu söyledi.

dpa, SID, /ET, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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