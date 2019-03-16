 Gündoğan ve Sane′ye ırkçı tezahürata soruşturma | SPOR | DW | 22.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

SPOR

Gündoğan ve Sane'ye ırkçı tezahürata soruşturma

Alman Milli Futbol Takımı'nın çarşamba günü Sırbistan’la oynadığı maçta ikinci yarıya kaptan olarak çıkan İlkay Gündoğan ve takım arkadaşı Leroy Sane'ye yapılan ırkçı tezahüratlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Fußball Freundschaftsspiel Deutschland - Serbien | TOR Serbien (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

Almanya ile Sırbistan arasında geçen çarşamba günü Wolfsburg’ta oynanan milli futbol karşılaşmasında, Almanya formasıyla mücadele eden İlkay Gündoğan ve Leroy Sane aleyhine yapılan ırkçı ve aşağılayıcı tezahüratlar hakkında  soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alman Futbol Federasyonu (DfB), olayı en sert biçimde kınadığını duyurdu. DfB’nin açıklamasında, Gündoğan ve Sane’ye tribündeki küçük bir grup tarafından sürekli hakaret edildiği ancak aynı tribünde bulunan bir taraftarın sayesinde, rahatsızlık veren grubun olduğu koltuklara ait biletlerin kimlere ait olduğunun tespit edildiği bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Kaptanlık pazu bandı Gündoğan’da

28 yaşındaki İlkay Gündoğan söz konusu karşılaşmada, takım kaptanı kaleci Manuel Neuer’in oyun dışına alınmasıyla ikinci yarıda sahada kaptan olarak yer aldı. Geçen yıl Mesut Özil ile birlikte İngiltere’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çektirdiği için büyük eleştirilere maruz kalan Gündoğan, kaptanlığın kendisine verilmesiyle ilgili olarak, "Bu, son aylarda yaşananlardan sonra çok acayip bir dönüşüm" ifadesini kullanarak, "Tabi ki çok gururluyum" dedi. Gündoğan, kaptanlık pazu bandını kendisine devre arasında oyundan çıkan Manuel Neuer’in bizzat verdiğini ve bu durumun takım içinde kendisine duyulan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti. Teknik Direktör Joachim Löw de, maçtan sonra gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularına verdiği yanıtta, Neuer oyundan çıktıktan sonra sahadaki en deneyimli futbolcunun İlkay Gündoğan olduğunu söyledi.

dpa, SID,  /ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Gündoğan milli formaya hazır

İlkay Gündoğan Alman milli takımına çağrıldığı takdirde oynamaya hazır olduğunu açıkladı. Mesut Özil ise milli takımı bıraktığını duyurmuş ve federasyonu ırkçılık yapmakla suçlamıştı. (17.08.2018)  

Özil ve Gündoğan’a takım arkadaşlarından tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle eleştirilen Özil ve Gündoğan'a milli takım arkadaşlarından tam destek geldi. Cumhurbaşkanı Steinmeier de taraftarları takımın arkasında olmaya çağırdı. (15.06.2018)  

Merkel'den Özil ve Gündoğan'a destek

Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafları nedeniyle yoğun eleştirilere hedef olan Türk asıllı Alman milli futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek vererek futbola odaklanılmasını istedi. (11.06.2018)  

Benzer içerik

Erdogan mit Özil

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'i kabul etti 16.03.2019

Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edildi. Özil'in Erdoğan'a düğün davetiyesi verdiği belirtildi.

Fußball Begegnung zwischen Manisapor - Amedspor Fans

Amedsporlu Çalar’ın futboldan men edilmesi tartışma yarattı 08.03.2019

Amedsporlu Çalar’ın “yabancı cisimle” saldırıda bulunduğu gerekçesiyle futboldan men edilmesi tartışmalara yol açtı. Spor hukukçusu Özkurt, PFDK’nın “özellikli durum” nedeniyle normalden ağır ceza verdiğini belirtti.

Erdogan mit Özil

Erdoğan: Özil ile resim çektirdiğime pişman değilim 26.09.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile yaptığı buluşmanın eleştirilmesine anlam veremediğini söyledi. Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğine hazır olduklarını belirtti.

Reklam

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle de bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. İnşaatı pek çok kez durdurulan parkı kurma fikrini ise Melih Gökçek ortaya atmıştı.  