Gündoğan ve Sane'ye ırkçı tezahürata soruşturma

Almanya ile Sırbistan arasında geçen çarşamba günü Wolfsburg’ta oynanan milli futbol karşılaşmasında, Almanya formasıyla mücadele eden İlkay Gündoğan ve Leroy Sane aleyhine yapılan ırkçı ve aşağılayıcı tezahüratlar hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alman Futbol Federasyonu (DfB), olayı en sert biçimde kınadığını duyurdu. DfB’nin açıklamasında, Gündoğan ve Sane’ye tribündeki küçük bir grup tarafından sürekli hakaret edildiği ancak aynı tribünde bulunan bir taraftarın sayesinde, rahatsızlık veren grubun olduğu koltuklara ait biletlerin kimlere ait olduğunun tespit edildiği bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Kaptanlık pazu bandı Gündoğan’da

28 yaşındaki İlkay Gündoğan söz konusu karşılaşmada, takım kaptanı kaleci Manuel Neuer’in oyun dışına alınmasıyla ikinci yarıda sahada kaptan olarak yer aldı. Geçen yıl Mesut Özil ile birlikte İngiltere’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çektirdiği için büyük eleştirilere maruz kalan Gündoğan, kaptanlığın kendisine verilmesiyle ilgili olarak, "Bu, son aylarda yaşananlardan sonra çok acayip bir dönüşüm" ifadesini kullanarak, "Tabi ki çok gururluyum" dedi. Gündoğan, kaptanlık pazu bandını kendisine devre arasında oyundan çıkan Manuel Neuer’in bizzat verdiğini ve bu durumun takım içinde kendisine duyulan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti. Teknik Direktör Joachim Löw de, maçtan sonra gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularına verdiği yanıtta, Neuer oyundan çıktıktan sonra sahadaki en deneyimli futbolcunun İlkay Gündoğan olduğunu söyledi.

dpa, SID, /ET, HT

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