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Kültür
Kültür
Nevşin Mengü Soruyor'da ekonomist Emrah Lafçı doların neden rekor kırdığını yorumladı ve ihracata dayalı büyüme modelinin bedelini sabit gelirli insanların ödediğini söyledi. Yayının diğer konuğu Eski Bakan Fikri Sağlar ise "Ülkücü mafya"nın tehdidiyle ülkede bir korkutma ortamının yaratıldığını söyledi ve ekledi: "İnsanları korkutarak seçimleri kendi yönlerine doğru çevirmek için oyun oynanıyor."
LGBTİ+’ların iş ortamında maruz kaldığı ayrımcılığı araştıran yeni bir çalışmaya göre, özel sektör çalışanlarının yüzde 30,5’i, kamu çalışanlarının ise yüzde 59,7’si çalıştığı kurumda nefret söylemiyle karşılaşıyor