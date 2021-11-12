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Gündem

Kültür

Kültür

A Turkish man uses his smartphone, in the Eminonu district of Istanbul, on March 21, 2014. Turkey's combative prime minister warned March 21, 2014 that he would eradicate Twitter in the wake of damaging allegations of corruption in his inner circle that have spread across social networks in recent weeks. 'We will wipe out Twitter. I don't care what the international community says,' premier Recep Tayyip Erdogan said at an election rally in the western province of Bursa. AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Gençlik araştırması: "Her 3 gençten 1'i seçimlere katılmayabilir" 12.11.2021

Yeni bir gençlik araştırmasına göre, Türkiye'de gençler gündemi Instragram'dan takip ediyor. Dindar gençler tarikatlara güven duymazken gençlik arasında en güvenilir kurumlar ordu ve sivil toplum olarak ön plana çıkıyor.

Dolar rekor kırdı 10TL'ye dayandı & Mafya-siyaset ilişkisi | Nevşin Mengü Soruyor 12.11.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da ekonomist Emrah Lafçı doların neden rekor kırdığını yorumladı ve ihracata dayalı büyüme modelinin bedelini sabit gelirli insanların ödediğini söyledi. Yayının diğer konuğu Eski Bakan Fikri Sağlar ise "Ülkücü mafya"nın tehdidiyle ülkede bir korkutma ortamının yaratıldığını söyledi ve ekledi: "İnsanları korkutarak seçimleri kendi yönlerine doğru çevirmek için oyun oynanıyor."
Polish mounted police guard area on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Police, November 11, 2021. Policja Podlaska/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Türkiye'den Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına Belarus engeli 12.11.2021

Türkiye, Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına ve uçağa alınmamalarına karar verdi. AB topraklarına girmek için Belarus'a ulaşan sığınmacılar krize neden olmuştu.
10.06.2020, Berlin: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU)während einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İklim Konferansı Almanya’yı henüz tatmin etmedi 12.11.2021

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, Glasgow’da şu ana dek yapılan görüşmelerin yetersiz olduğunu belirtti. Müller’e göre zengin ülkeler yoksul ülkelere çok daha fazla destek vermek zorunda.
An undated picture shows the wind power park La Venta in Oaxaca, Mexico. According to Energy Center Research Academic Secretary, Edgard Santoyo Gutierrez's statements, Mexico has available wind power and solar resources but still depends on technologies developed in other countries, 1 July 2010. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/HO/dpa | Verwendung weltweit

Türkiye için nükleer mi yenilenebilir enerji mi? 12.11.2021

Nükleer santraller güvenlik tehlikesi ile tartışma konusu olsa da kesintisiz, sıfır karbonlu üretim için önemli görülüyor. Yenilenebilir enerji sektörü temsilcilerine göre ise güneş ve rüzgar geleceğin enerji kaynakları.

“Soylu devleti sigortalatmış” 11.11.2021

Sedat Peker’in ifşalarının odağındaki İçişleri Bakanı Soylu hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Soylu'nun sigorta şirketinin devletten iş aldığına dair belgeler paylaşıldı. Eski Ticaret Bakanı Pekcan benzer nedenle görevden alınmıştı.     
Syria's President Bashar al-Assad meets with United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, in Damascus Syria, in this handout released by SANA November 9, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

Suriye ile Arap ülkeleri arasındaki buzlar eriyor mu? 11.11.2021

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Suriye'ye yaptığı ziyaretin yankıları sürerken, El Nahyan'ın Şam'daki temasları Suriye için yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (R) stands as he welcomes Hungary's Prime Minister Viktor Orban at the Presidential Complex in Ankara, on November 11, 2021. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Erdoğan: Yunanistan Amerika’nın üssü haline gelmiştir 11.11.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç Limanı'na yaptığı sevkiyatlara ilişkin "Yunanistan’ın kendisi şu anda ABD’nin bir üssü durumuna gelmiştir" dedi.
VAN, TURKEY - JULY 30: Turkish Police Special Operation Teams guard the Iranian border to prevent illegal crossings in Turkey's eastern Van province on July 30, 2021. 35 Special Operation Teams are dispatched on the Van-Iran border for patrolling, observing and ambush activities. Van has 295 kilometers borderline with neighbouring countries. Constructions and diggings for 64 km long wall, 4 meter deep, 4 meter wide and 110 km long ditch, and 76 mono blocks and observation towers continue. Ozkan Bilgin / Anadolu Agency

Türkiye’de göçmen kaçakçılığı sektörü neden büyüyor? 11.11.2021

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle birlikte Türkiye’nin göçmen kaçakçılığındaki rolü sorgulanıyor. Uzmanlara göre kaçakçılık uluslararası sektöre dönüştü ve Türkiye'de insan kaçakçılığının cezası ağır değil.

Belarusian President Alexander Lukashenko attends an annual press conference in Minsk, Belarus, Monday, Aug. 9, 2021. Belarus' authoritarian leader on Monday charged that the opposition was plotting a coup in the runup to last year's presidential election that triggered a monthslong wave of mass protests. President Alexander Lukashenko held his annual press conference on Monday, the one-year anniversary of the vote that handed him a sixth term in office but was denounced by the opposition and the West as rigged. (Pavel Orlovsky/BelTA photo via AP)

Lukaşenko'dan AB'ye "gazı kesme" tehdidi 11.11.2021

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidinde bulundu. Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle Merkel ile Putin ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.
A teller holds Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul on August 13, 2018. - Turkey's troubled lira tumbled on August 13 to fresh record lows against the euro and dollar, piling pressure on stock markets on fears the country's crisis could spill over into the world economy. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

Faiz indirimi beklentisi lirayı değersizleştiriyor 11.11.2021

Dolar bugün TL karşısında yine rekor kırdı ve 9.98 seviyesini gördü. Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz politikasında ısrarcı olması ve haftaya da faiz indirmesi halinde TL'nin kırılganlığının artacağını belirtiyor.
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Türkiye'de LGBTİ+ çalışan olmak: “İstifa etmem için psikolojik şiddete maruz kaldım” 11.11.2021

LGBTİ+’ların iş ortamında maruz kaldığı ayrımcılığı araştıran yeni bir çalışmaya göre, özel sektör çalışanlarının yüzde 30,5’i, kamu çalışanlarının ise yüzde 59,7’si çalıştığı kurumda nefret söylemiyle karşılaşıyor
Titel: Waldbrände in Bosnien Schlagworte: Waldbrände, Bosnien, Wann wurde das Bild gemacht?: 2021 Wo wurde das Bild aufgenommen? Bosnien und Herzegowina Copyright: Klix.ba Klix.ba ist DW Partner Bildbeschreibung (Bild: Dodik) Milorad Dodik, Mitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums (Bosnien und Herzegowina) Bildbeschreibung: (Eufor, Feuer,Feuer2) Im Süden Bosniens brachen nach Behördenangaben zuletzt rund ein Dutzend Waldbrände aus, vor allem in den Regionen Mostar und Konjic. Wie das Sicherheitsministerium mitteilte, kämpften bei Mostar neben Feuerwehrleuten auch örtliche Jagdvereine und Anwohner gegen die Flammen. via Mehmed Smajic

Bosnalı Sırp lider: Barışı Sırp Cumhuriyeti için feda etmeye hazır değilim 11.11.2021

Bosna Hersek’te ayrılıkçı bir çizgi izleyen Sırp lider Milorad Dodik, hiçbir siyasi amacın Bosna Hersek’teki barıştan değerli olmadığını söyledi.
Gegen Emine Şenyaşar, die vor dem Gerichtsgebäude in Sanliurfa wegen der Ermordung ihres Mannes und ihrer beiden Söhne protestierte, wurde eine Klage eingereicht.

Adalet nöbetinden sanık sandalyesine 11.11.2021

Şanlıurfa Adliyesi önünde 248 günden beri adalet nöbeti tutan 65 yaşındaki Emine Şenyaşar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

A Turkish flag flutters atop the Turkish embassy as an Israeli flag is seen nearby, in Tel Aviv, Israel June 26, 2016. Picture taken June 26, 2016. REUTERS/Baz Ratner © Reuters/B. Ratner

Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltında iddiası 11.11.2021

İsrailli bir çiftin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektiği için gözaltına alındığı iddia edildi.
May 8, 2018 - Ankara, Turkey - The Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs building rises high in the Ankara skyline, behind a sign reading T.C. Disisleri Bakanligi on 8 May 2018. Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180508_zaa_n230_1264 Copyright: xDiegoxCupolox

Ankara'dan Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizine dair açıklama 11.11.2021

Dışişleri Bakanlığı'ndan sığınmacı krizine dair açıklama: "Türkiye’nin, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın karşı karşıya bırakıldıkları sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır."
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