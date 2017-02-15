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Dolar bugün TL karşısında yine rekor kırdı ve 9.98 seviyesini gördü. Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz politikasında ısrarcı olması ve haftaya da faiz indirmesi halinde TL'nin kırılganlığının artacağını belirtiyor.
Dolar/TL kuru 9,98’e dayanarak tarihi zirveyi gördü. Türk Lirası‘ndaki düşüş ABD’de beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra ABD dolarının değer kazanmasının ardından geldi.
Türkiye'de Ekim ayında asgari ücretlinin bir çift bot alabilmesi için yaklaşık 9-11 ay çalışması gerek. Enflasyon ve kur karşısında eriyen asgari ücretle ilgili verilecek karar öncesi tartışmalar alevlendi.
Dünyada 45 milyon insan açlık tehdidi altında yaşıyor. 7 milyar dolar bağış toplanırsa bu insanlara bir yıl boyunca yemek sağlanabilecek.
Enerji alanında yaşadığı sorunlar gerekçesiyle Çin son dönemde daha az magnezyum üretiyor. Daha az magnezyum da alüminyum üreticilerini olumsuz etkiliyor. Bu da otomobil üreticileri için ciddi problem teşkil ediyor.
ABD, korona pandemisi nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları Pazartesi gününden itibaren kaldırıyor. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları ve hem de negatif korona testi sunmaları gerekiyor.
Özellikle ithal girdi maliyetleri yüksek olan üreticiler kurdaki oynaklık yüzünden ihracatta problem yaşıyor. İhracatçılar kur yükseldikçe, yurt dışından müşterilerin kendilerinden indirim istediğini söylüyor.
Ekonomistler yüzde 20'ye dayanan enflasyon için kalıcı tehlike uyarısında bulunurken üretici fiyatlarındaki rekor artışın da önümüzdeki günlerde toplu zam olarak tüketiciye yansıyacağı belirtiliyor.
TCDD'de 200 milyon dolarlık yolsuzluk iddialarını gündeme taşıyan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Pandeminin etkisiyle son zamanlarda zarar eden Lufthansa, krizin yaralarını sarıyor. Son üç ayda adeta rezervasyon patlaması yaşayan şirket, pandemi sonrası ilk kez kâra geçtiğini duyurdu.
Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele için tam kapanmaya gitse, bunun ekonomik maliyeti ne olur? Türkiye ekonomisi bu maliyeti karşılayabilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Kongresi'nde yaptığı konuşmada vatandaşlara evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırmaları çağrısı yaptı. Peki Türkiye'de yastık altında ne kadar tasarruf olduğu tahmin ediliyor?
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde gıda fiyatlarındaki artış vatandaşları zorluyor. Uzmanlara göre gıda enflasyonunun arkasında yapısal sorunlar var.
Hatay, Erzincan ve Kocaeli'nin ardından son olarak Samsun'da bir kişi, eline "iş" ve "aş" yazarak intihar etti. Son yıllarda ekonomik sorunlar yüzünden artan intihar olayları, pandemi döneminde daha da sık görülmeye başlandı.
Binlerce iş yerinin pandemi nedeni ile faaliyetlerini durdurması ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı yoksulluğun boyutlarını artırıyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB'nin Belarus'a gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Maas Belarus'a sığınmacıları taşıyan havayolu şirketlerinin de yaptırımlara maruz kalabileceğini vurguladı.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidinde bulundu. Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle Merkel ile Putin ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.
Bosna Hersek’te ayrılıkçı bir çizgi izleyen Sırp lider Milorad Dodik, hiçbir siyasi amacın Bosna Hersek’teki barıştan değerli olmadığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.
Almanya'da hükümet giderek etkisini artıran korona dalgasıyla mücadele için ücretsiz test uygulamasına geri dönülmesine ve doktorlara aşı başına yapılan ödemenin yükseltilmesine karar verdi.
Almanya Kalkınma Bakanı Müller, Glasgow’da şu ana dek yapılan görüşmelerin yetersiz olduğunu belirtti. Müller’e göre zengin ülkeler yoksul ülkelere çok daha fazla destek vermek zorunda.
Almanya'da yapılan bir anket, yüzde 44'lük kesimin aşı zorunluluğundan yana olduğunu ortaya koydu. Yüzde 24'lük kesim ise zorunluluğun sağlık çalışanları gibi belirli gruplarla sınırlandırılmasını istiyor.
Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Almanya Merkezi, Tutuklu Yazarlar Günü sebebiyle yayınladığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın durumuna dikkat çekti.
Yeni bir gençlik araştırmasına göre, Türkiye'de gençler gündemi Instagram'dan takip ediyor. Dindar gençler tarikatlara güven duymazken gençlik arasında en güvenilir kurumlar ordu ve sivil toplum olarak ön plana çıkıyor.
Türkiye, Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına ve uçağa alınmamalarına karar verdi. AB topraklarına girmek için Belarus'a ulaşan sığınmacılar krize neden olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç Limanı'na yaptığı sevkiyatlara ilişkin "Yunanistan’ın kendisi şu anda ABD’nin bir üssü durumuna gelmiştir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan sığınmacı krizine dair açıklama: "Türkiye’nin, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın karşı karşıya bırakıldıkları sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır."
Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı ile ilgili gündemi çizdi.
Üç yıl aradan sonra yeniden bir Alman astronot uzay yolculuğuna çıktı. Matthias Maurer NASA’dan astronotlar Thomas Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak.
Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar kadınların da cinsel istismarına maruz kalabiliyor. Çoğu vakada cinsel şiddet uygulayan, çocuğun aile çevresinden oluyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan dört astronotu Dünya'ya geri getirecek olan kapsülün gelişi bir gün ertelendi. Ertelemeye iniş alanındaki hava şartlarının neden olduğu bildirildi.
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