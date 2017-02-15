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Faiz indirimi beklentisi lirayı değersizleştiriyor

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Dolar bugün TL karşısında yine rekor kırdı ve 9.98 seviyesini gördü. Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz politikasında ısrarcı olması ve haftaya da faiz indirmesi halinde TL'nin kırılganlığının artacağını belirtiyor.  

Dolar/TL kuru 9,98’e çıktı

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Dolar/TL kuru 9,98’e dayanarak tarihi zirveyi gördü. Türk Lirası‘ndaki düşüş ABD’de beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra ABD dolarının değer kazanmasının ardından geldi.  

Enflasyon ve kur baskısı altında asgari ücret mücadelesi

Türkei Großer Basar in Istanbul Bauarbeiten

Türkiye'de Ekim ayında asgari ücretlinin bir çift bot alabilmesi için yaklaşık 9-11 ay çalışması gerek. Enflasyon ve kur karşısında eriyen asgari ücretle ilgili verilecek karar öncesi tartışmalar alevlendi.  

BM raporu: 45 milyon insan açlık tehdidi altında

(Sembolik fotoğraf)

Dünyada 45 milyon insan açlık tehdidi altında yaşıyor. 7 milyar dolar bağış toplanırsa bu insanlara bir yıl boyunca yemek sağlanabilecek.  

Otomobil üretiminde yeni sıkıntı: Magnezyum

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Enerji alanında yaşadığı sorunlar gerekçesiyle Çin son dönemde daha az magnezyum üretiyor. Daha az magnezyum da alüminyum üreticilerini olumsuz etkiliyor. Bu da otomobil üreticileri için ciddi problem teşkil ediyor.  

Kısıtlamalar kalkıyor, peki ABD'ye seyahat nasıl edilecek?

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ABD, korona pandemisi nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları Pazartesi gününden itibaren kaldırıyor. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları ve hem de negatif korona testi sunmaları gerekiyor.  

İhracatçılar yüksek kur yerine istikrarlı kur istiyor

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Özellikle ithal girdi maliyetleri yüksek olan üreticiler kurdaki oynaklık yüzünden ihracatta problem yaşıyor. İhracatçılar kur yükseldikçe, yurt dışından müşterilerin kendilerinden indirim istediğini söylüyor.  

Enflasyon makası zam baskısını getiriyor

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Ekonomistler yüzde 20'ye dayanan enflasyon için kalıcı tehlike uyarısında bulunurken üretici fiyatlarındaki rekor artışın da önümüzdeki günlerde toplu zam olarak tüketiciye yansıyacağı belirtiliyor.  

TCDD'de yolsuzluk iddiasına CHP'den suç duyurusu

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TCDD'de 200 milyon dolarlık yolsuzluk iddialarını gündeme taşıyan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.  

Lufthansa korona sonrası ilk kez kâra geçti

Lufthansa uçakları

Pandeminin etkisiyle son zamanlarda zarar eden Lufthansa, krizin yaralarını sarıyor. Son üç ayda adeta rezervasyon patlaması yaşayan şirket, pandemi sonrası ilk kez kâra geçtiğini duyurdu.  

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Türkiye için tam kapanmanın maliyeti ne olur?

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele için tam kapanmaya gitse, bunun ekonomik maliyeti ne olur? Türkiye ekonomisi bu maliyeti karşılayabilir mi?  

Video izle 03:31

Yastık altında ne kadar birikim var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Kongresi'nde yaptığı konuşmada vatandaşlara evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırmaları çağrısı yaptı. Peki Türkiye'de yastık altında ne kadar tasarruf olduğu tahmin ediliyor?  

Gıda fiyatlarının talimatla düşmesi mümkün mü?

Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde gıda fiyatlarındaki artış vatandaşları zorluyor. Uzmanlara göre gıda enflasyonunun arkasında yapısal sorunlar var.  

Video izle 03:58

Türkiye'de "yoksulluk intiharları" artıyor

Hatay, Erzincan ve Kocaeli'nin ardından son olarak Samsun'da bir kişi, eline "iş" ve "aş" yazarak intihar etti. Son yıllarda ekonomik sorunlar yüzünden artan intihar olayları, pandemi döneminde daha da sık görülmeye başlandı. Binlerce iş yerinin pandemi nedeni ile faaliyetlerini durdurması ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı yoksulluğun boyutlarını artırıyor.  

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