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Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltında iddiası

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İsrailli bir çiftin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektiği için gözaltına alındığı iddia edildi.  

Güney Afrika'nın son beyaz Cumhurbaşkanı öldü

Frederik Willem de Klerk

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına dayalı Apartheid rejiminden demokrasiye geçişte rol oynayan ülkenin son beyaz Cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti.  

BM: 84 milyondan fazla insan yerinden edildi

Arşiv - Libya'nın başkenti Trablus'taki UNHCR merkezi önünde bekleyen sığınmacılar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) raporuna göre dünyada yerinden edilen insanların sayısı 84 milyonu aştı.  

İsrail'de "ölümcül varyant" tatbikatı

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İsrail, Omega adlı yeni, ölümcül bir koronavirüs varyantının patlak vermesi senaryosu üzerine kurulu tatbikat düzenledi. Tatbikat, nükleer patlamaya dayanıklı bir sığınaktan yönetildi.  

Zengin ülkelere aşı patentlerinde ırk ayrımcılığı suçlaması

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Uluslararası STK'lardan oluşan ittifak, aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu beş ülkeyi, aşı patentlerindeki eşitsiz dağılıma göz yumdukları gerekçesiyle ırk ayrımcılığıyla suçlayarak BM'ye şikayet etti.  

Türkiye de imza attı: 2040'a kadar CO2 salınımı sıfırlanacak

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Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülke, kent ve şirket, yeni otomobil ve minibüslerde karbondioksit salınımının en geç 2040'a kadar sıfırlanmasını öngören anlaşmaya imza attı.  

NASA Ay misyonunu en az bir yıl erteledi

NASA'nın uzay aracı Orion

NASA, Trump döneminde duyurulan 2024 yılında Ay'a astronot gönderme planlarının en az bir yıl ertelendiğini açıkladı. Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin'in açtığı dava da gecikmede etkili oldu.  

Türkiye iklim performansında 42'nci sırada

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Dünyada 60 ülkenin iklim karnesi açıklandı. İklim endeksinde Türkiye 60 ülke arasında 42'nci gelirken yenilenebilir enerjilerde "yüksek", enerji tüketimi ve iklim politikalarında ise "çok düşük" not aldı.  

ABD yabancılara seyahat yasağını kaldırdı

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ABD, pandemi nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları hem de negatif korona testi sonucu sunmaları gerekiyor.  

Video izle 07:22

Antikitera düzeneği: Dünyanın ilk "mekanik bilgisayarı"

İngiltere'deki araştırmacılar 1901 yılında Girit'in kuzeybatısındaki Küçük Çuha adası yakınlarında batık bir hazine gemisinden çıkarılan Antikitera düzeneğinin sırrının çözümünde "büyük bir adım" attıklarını bildirdi. Uzmanlar düzeneği yeniden yaratmayı hedefliyor. Araştırmacılar, antik Yunanların bu cihaz aracılığıyla Ay’ın, Güneş’in ve gezegenlerin hareketlerini hesaplayabildiklerini kaydediyor.  

Video izle 07:32

Brezilya’nın Atlas Ormanları'nı dirilten kız kardeşler

Brezilya’nın Atlantik kıyısındaki Atlas (Atlantik) ormanları, dünyada doğal çeşitliliğin en fazla olduğu yerlerden biri. Ama Atlas Ormanları'ndan geriye sadece yüzde 20'si kaldı. İki kız kardeş hayatını kaybolan bu ormanlık alanı yeniden diriltmeye adamış. Çabaları sayesinde, binlerce ağaç dikildi, kurumuş su kaynaklarından tekrar su fışkırmaya başladı. Ana Paula ve Flávia Balderi ile tanışın!  

Video izle 04:03

Koronavirüs çocukları nasıl etkiliyor?

Mutasyona uğramış koronavirüsün çocukları da etkilediğine dair haberler endişe yaratıyor.  

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