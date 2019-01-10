Gülenciler olduğu gerekçesiyle projeden çekildi

Berlin'de cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında toplayacak “House of One” (Bir Ev) adlı projeye destek veren iş kadını Catherine von Fürstenberg-Dussmann, projede Gülen yapılanmasına yakın bir derneğin yer alması nedeniyle çekildiğini açıkladı.

Catherine von Fürstenberg-Dussmann yaptığı yazılı açıklamada, “Dinler arasında anlayış ve diyalogu teşvik etmek yerine yeni çatışmalar yaratacak bir projeyi destekleyemeyeceğini” belirtti. Projede Müslümanları temsilen yer alan derneğin Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğuna işaret eden Dussmann, “Gülen hareketinin” Müslümanlara ait sivil toplum örgütleri ile cami derneklerinin çoğu tarafından kabul görmediğini dile getirdi. Projeden çekilmesine rağmen, House of One projesine inandığını ifade eden Dussman, Berlin’de dinler arası diyalogun sağlanması için bir alana ihtiyacı olduğu kaydetti.

Gülen yapılanmasına yakın dernek

İçinde cami, kilise ve sinagog barındıracak “House of One” projesinde, Müslümanları temsilen Gülen yapılanmasına yakınlığı ile bilinen “Forum Dialog” adlı dernek yer alıyor. Derneğin internet sayfasında, “Forum Dialog’un Fethullah Gülen’in öğretileri ve değerlerinden ilham alınarak kurulduğu, ancak hiçbir şekilde dini ya da etnik anlamda kapalı bir kuruluş olmadığı” belirtiliyor.

Projeyi yürüten House of One Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Dussman’ın kararının üzüntüyle karşılandığı ifade edildi. Vakfın İdari Müdürü Roland Stolte, Dussmann’ın daha fazla Müslüman temsilcinin projede yer alması yönündeki talebinin kuruluşun tüzüğünde de yer aldığını, ancak bunun “küçük adımlarla” hayata geçirilebildiğini dile getirdi. Stolte, yaklaşık sekiz yıldan beri Almanya’daki Müslüman dernekleri ile görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

Berlin Senatosu’ndan projeye destek

Catherine von Fürstenberg-Dussmann’ın projeden çekildiğini açıklamasından iki gün önce ise Berlin Senatosu, binanın inşa edileceği Petri Meydanı’nın 99 yıllığına House of Vakfı’na kiralanmasına karar vermişti. Eyalet senatosu, sembolik olarak 1 euro kira bedeli talep etmişti.

House of One projesinin, yaklaşık 43 milyon 500 bin euroya mal olması bekleniyor. Federal hükümet geçen yıl Kasım ayında projeye 10 milyon euro kaynak taahhüdünde bulunmuştu. Eyalet senatosu da Şubat ayında projeye aynı miktarda destek sağlanmasını onaylamıştı. Proje için yaklaşık 9 milyon 200 bin euro bağış toplandığı belirtiliyor. Temel atma töreninin 14 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanıyor.

KNA,epd/JD,BW

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