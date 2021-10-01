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Gülen, Fethullah

Fethullah Gülen, eski imam,vaiz ve yazar. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde sürgünde yaşıyor.

28 Ekim 2015'den beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almakla birlikte FETÖ'nün (Fethullahçı Terör Örgütü) lideri olmakla suçlanmaktadır. DW Türkçe'nin ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ANKARA, TURKEY - DECEMBER 19: Mayor of Ankara, Melih Gokcek speaks to media in front of the Private Guven Hospital where Russian Ambassador to Turkey, Andrei Karlov hospitalized after Karlov has been shot in a gunman attack in Ankara, Turkey on December 19, 2016. Russian Ambassador to Turkey Andrei Karlov has been shot multiple times at an exhibition in Ankara and died on December 19, 2016. Karlov was delivering a speech at the opening ceremony of a photo exhibit when an armed assailant opened fire on him. Guven Yilmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Melih Gökçek: Gülen medyasına 375 bin TL reklam verdik 01.10.2021

Melih Gökçek'in savcılık ifadesine DW Türkçe ulaştı. Gökçek, "Ankara'yı parsel parsel sattığı" suçlamasında topu Belediye Meclisi'ne attı, Gülen medyasına reklam ödemesi yapıldığını ise kabul etti.

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (L) welcomes U.S. Vice President Joe Biden (R) prior to a meeting at the Beylerbeyi Palace on November 22, 2014 in Istanbul, Turkey. Photo by Kayhan Ozer/AA/ABACAPRESS.COM

Biden-Erdoğan görüşmesine doğru: Masada neler var? 12.06.2021

ABD Başkanı Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran'da Brüksel'de görüşecek. Ancak başta S-400 olmak üzere ikili ilişkilerde birçok sorun var. Peki, görüşme çözüm kapısını aralayabilecek mi?

ARCHIV - Ein Gefängnisinsasse sitzt am 04.03.2015 in der Justizvollzugsanstalt in Heilbronn (Baden-Württemberg) vor einem vergitterten Fenster. (zu dpa «Neue Runde im Rechtsstreit um Schmerzensgeld für Justizopfer» vom 18.10.2017) Foto: Daniel Naupold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Fethullah Gülen'in yeğeni yakalandı 31.05.2021

Fethullah Gülen'in yeğeni olan S.G.'nin MİT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye götürüldüğü bildirildi.

Eine türkische Flagge weht am 15.05.2004 vor der Kemal-Atatürk-Brücke (auch: Bosporus-Brücke) in Istanbul. Foto: Markku Ulander dpa Lehtikuva |

377 kişi ve kuruluşun mal varlıkları donduruldu 07.04.2021

377 kişi ve kuruluşun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu. Fethullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan da mal varlığı dondurulan isimler arasında.
19.03.2018*****HANDOUT - Undatiert, Ort unbekannt: Enver Altayli. Der 73-jährige Enver Altayli sitzet nach Angabe der Familie seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft. (zu dpa «73-jähriger Deutscher seit August in der Türkei inhaftiert» vom 19.03.2018) Foto: Familie/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Eski MİT mensubu Altaylı'ya 42 yıl 6 ay hapis istendi 18.02.2021

Eski MİT mensubu Altaylı'ya casusluk ve örgüt yöneticiliği suçlamasıyla yargılandığı davada 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

The US Department of State building is seen in Washington, DC, on July 22, 2019. (Photo by Alastair Pike / AFP) (Photo credit should read ALASTAIR PIKE/AFP via Getty Images)

ABD'den 15 Temmuz tepkisi: Temelsiz ve sorumsuz iddialar 05.02.2021

ABD Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz’un arkasında ABD’nin olduğu açıklamasına tepki gösterdi. Washington'a göre söz konusu iddialar "temelsiz ve sorumsuz".
Turkish police officers stand guard at the entrance of the Sincan Penal Institution at the 4th Heavy Penal Court near Ankara, on November 26, 2020. - A Turkish court will hand down verdicts on November 26 to nearly 500 suspects in one of the main trials stemming from the bloody 2016 coup attempt against President Recep Tayyip Erdogan. Fethullah Gulen, a US-based Muslim preacher who was once an Erdogan ally, is accused of ordering the failed putsch. His movement has been proscribed as a terrorist group by Ankara, although he strongly denies all charges. (Photo by STRINGER / AFP)

Akıncı Üssü davasında adil yargılama yapıldı mı? 26.11.2020

Akıncı Üssü davası, sanıklara verilen ağır cezalarla sona erdi. Davayı başından beri takip eden gazeteci Müyesser Yıldız'a göre hiç yargılama yapılmamış gibi iddianame mütalaaya, mütalaa da karara dönüştü.

Der türkische Journalist Mehmet Baransu wurde festgenommen.

Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası 23.11.2020

Kapatılan Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’ya 2013 yılında yazdığı bir haberden 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Thema: Jahrestag Putschversuch Türkei. Nach dem Ermittlungen sind 160 tausend Menschen entlasten. Nazan Bozkurt protestiert seit 3,5 Jahren in Ankara. Sie möchte ihren Job zurück. Bilder wurden von Kori. Hilal Köylü gemacht. Alle Rechte frei.

15 Temmuz: "KHK’lı olmak topyekün bir zulümdür" 15.07.2020

15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL’le birlikte çıkarılan KHK’lar 140 bin kişiyi işsiz bıraktı. "İşimi geri istiyorum" eylemini sürdürmekte kararlı Nazan Bozkurt’un hikayesi, Türkiye’de KHK mağduriyetine ayna tutuyor.
Soldiers stand behind a barricaded entrance of the Silivri courthouse, before the trial of leading members of Turkish civil society, in Silivri, outside Istanbul, Tuesday, Feb. 18, 2020. The trial of 16 leading members of Turkish civil society that is seen by critics as a momentous bid by the government to crack down on opposition voices and criminalize mass anti-government protests is moving toward a hasty conclusion. (AP Photo/Emrah Gurel) |

"Kumpas davası"nın ilk duruşması yapıldı 22.06.2020

Gülen Cemaati’nin MİT’e yönelik düzenlediği öne sürülen "kumpas davası" mahkemede görülmeye başlandı. MİT avukatının talebiyle basına kapalı yapılan duruşma ile ilgili ayrıca yayın yasağı getirildi.

ISTANBUL, TURKEY - FEBRUARY 3: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks to media ahead of his departure to Ukraine at the Ataturk Airport in Istanbul, Turkey on February 3, 2020. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına Cumhurbaşkanlığı ve AKP'den yanıt 11.02.2020

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Erdoğan'dır" şeklindeki suçlamasına Cumhurbaşkanlığı ve AKP'den yanıt geldi.

Turkish preacher Fethullah Gülen speaks to members of the media from his home Sept. 22, 2016, at the Golden Generation Worship and Retreat Center in Saylorsburg, Pennsylvania, USA. Photo Matt Smith/dpa | Verwendung weltweit

Sol Parti'den Alman hükümetine Gülen tepkisi 28.01.2020

Sol Parti, Alman hükümetini "Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen ağıyla ilişkileri sıcak tutmak ve cemaatin elindeki mahrem bilgileri kullanmak istemekle" suçladı.

Abgeordnete des Parlaments sind am 09.01.2017 in Ankara (Türkei) zusammengekommen, um über die geplante Verfassungsreform in der Türkei zu beraten. Auf Betreiben von Staatschef Erdogan will die türkische Regierungspartei AKP ein Präsidialsystem einführen. Zunächst muss das Parlament aber über die geplante Verfassungsänderung abstimmen, die den Präsidenten deutlich stärken und das Parlament schwächen würde. Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"FETÖ'nün siyasi ayağı" niye araştırılmıyor? 24.01.2020

15 Temmuz'un siyasi bağlantılarının araştırılması için muhalefet partileri son iki yılda mecliste en az 13 önerge verdi, hepsi AKP engeline takıldı. Son önergeyi veren CHP ise "FETÖ'cülük" suçlamalarıyla karşı karşıya.

19.03.2018*****HANDOUT - Undatiert, Ort unbekannt: Enver Altayli. Der 73-jährige Enver Altayli sitzet nach Angabe der Familie seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft. (zu dpa «73-jähriger Deutscher seit August in der Türkei inhaftiert» vom 19.03.2018) Foto: Familie/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Eski MİT mensubu Altaylı casusluk ve örgüt yöneticiliğiyle suçlandı 22.01.2020

Tutuklu Alman vatandaşı eski MİT'çi Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede "casusluk" ve "terör" suçlamaları var. DW'ye açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Altaylı ile temas halinde olunduğunu bildirdi.

Präsidium der Stiftung House of One Pfarrer Gregor Hohberg, Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama und Imam Kadir Sanci

Gülencilerin yer aldığı projeye destek arttı 15.11.2019

Alman hükümeti cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında barındıracak olan "House of One" (Bir Ev) projesi için 9,5 milyon euro daha verecek. Projede Gülen yapılanmasıyla bağlantılı bir kuruluş da yer alıyor.
Bildkombo: Bijan Kian und Michael Flynn

Rafiekian Gülen'in iadesi için lobi faaliyetinden suçlu bulundu 24.07.2019

Fethullah Gülen’in iadesi için ABD’de Türkiye adına yasa dışı lobi faaliyeti yürütmekle suçlanan İran ve ABD vatandaşı Bijan Rafiekian suçlu bulundu.
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