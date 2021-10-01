Gülen, Fethullah

Fethullah Gülen, eski imam,vaiz ve yazar. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde sürgünde yaşıyor.

28 Ekim 2015'den beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almakla birlikte FETÖ'nün (Fethullahçı Terör Örgütü) lideri olmakla suçlanmaktadır. DW Türkçe'nin ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.