 Gül′den Gülen açıklaması: ABD′li savcılar Türkiye′ye gelecek | TÜRKİYE | DW | 30.12.2018

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TÜRKİYE

Gül'den Gülen açıklaması: ABD'li savcılar Türkiye'ye gelecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili süreç kapsamında ABD'li savcıların "önümüzdeki ay itibarıyla" Türkiye'de temaslarda bulunacağını belirtti.

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te katıldığı programda, Türkiye'nin Gülen'in iadesi için hem 15 Temmuz darbe girişimi öncesi hem de sonrası ABD'ye taleplerini ilettiğini belirten Gül, bu konuda şu ana kadar gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde "bir mesafe alınamadığını" söyledi. Gül, "Ama tamamıyla reddedilmiş de değil. Başvurumuzun reddedildiği yönünde herhangi bir yazı ya da temas da yok" diye ekledi.

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Türkiye'nin Gülen yapılanmasıyla ilgili elde ettiği delilleri ABD'ye gönderdiğini söyleyen Gül, "Amerika'da açılan bir soruşturma var. Yani hem savcılık, hem idari bir soruşturma var. Bu konuyla ilgili onlar da inceleme yapıyor. Ve yakın zamanda, önümüzdeki ay itibarıyla Türkiye'ye savcıları gelecek, Amerikalı yetkililer gelecek. Bu konuyla ilgili, yine soruşturma konusunda... Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu" ifadesini kullandı.

Gül, "ABD'nin bir hukuk devleti olmanın gereğini" yerine getirerek Gülen'i 2019 yılında Türkiye'ye iade edeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu 84 kişilik liste vermişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen Kasım ayındaki Washington ziyareti sırasında Türkiye'nin Fethullah Gülen dâhil iadesini istediği 84 kişinin isimlerinin olduğu listeyi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a verdiğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu, 16 Aralık'ta Doha'da yaptığı açıklamada ise ay başında Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gülen'in iadesi konusunda "çalıştıklarını" söylediğini aktarmıştı. Çavuşoğlu, "Ancak somut adımlar görmemiz gerekiyor" diye eklemişti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, ABD'nin bazı eyaletlerinde Gülen yapılanmasına yönelik sürdürülen FBI soruşturmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Hem bu örgütün karanlık yüzünün hem de vergi ve vize dolandırıcılığı dâhil ABD yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin ve ne kadar profesyonel olduklarının farkına vardılar. FBI'ın bize söylediği bu" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bir gün sonra üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump'ın Gülen'in iadesi için herhangi bir söz vermediğini söylemişti.

DW/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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