Gülşen'in tutuklanmasına tepkiler sürüyor

Pop müzik sanatçısı Gülşen'in imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklanmasına tepkiler sürüyor.

Sosyal medyada #gulsenserbestbırakılsın, #GülşenYalnızDeğildir ve #freegülşen etiketleriyle dün akşamdan bu yana, Gülşen adıyla tanınan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'na destek mesajları paylaşılıyor.

Geçen ayki Türkiye ziyareti sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un heyetinde yer alan Yeşiller partisi milletvekili Max Lucks sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Lucks, "Bir espri nedeniyle Türk pop şarkıcısı Gülşen tutuklandı. Türkiye'nin bir otokrasiye dönüştürülmesi sanat ve kültürle uğraşanları durdurmuyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Pendik'teki Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bir kişi, ettiği bir söz üzerine, bir kişi istiyor diye bir sanatçı hapse atılıyorsa bu olmaz. Yanlış yaptı diye, bir insanı üzdü diye, sadece o insanın duygularını rencide etti diye hapse atılıyorsa olmaz. Adaletsizliği, hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz. Bir kişinin dediği değil; adaletin, hukukun işletildiği bir ülke istiyoruz" dedi.

Gülşen'in tutuklanmasının ardından dün akşam sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, ‘Çürükler, adiler, s..tükler, cibilliyetsizler...' bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!" demişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, "Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır" ifadesini kullanmıştı.

Tarkan ve Elif Şafak'tan tepki

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına sanat ve kültür dünyasından da tepkiler geldi.

Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, Gülşen'in tutuklanmasına "bu haksızlık son bulmalı" sözleriyle tepki gösterdi.

"Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan, hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar, Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor" diyen Tarkan, Gülşen'in serbest bırakılmasını istedi.

Pop müzik şarkıcısı Melek Mosso, Twitter paylaşımında "Hepimiz kelimelerimizi cımbızla seçmeye, özgürlük alanımızı daraltmaya ve ötekileşmeye zorlanıyoruz. 'Aman dikkat et bak sen de ipin ucundasın' cümlelerinden bıktık artık!" ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gülşen'e yapılan hepimize verilmiş bir gözdağı gibi hissettiriyor bana."

Yazar Elif Şafak sosyal medya paylaşımında, "Kadın haklarını, LGBT+ haklarını, laikliği, demokrasiyi ve çoğulculuğu cesursa savunduğu için hedef alındı. Bu bir linç kampanyası. Ne hukuka sığar ne de vicdana" ifadesini kullanarak Gülşen'in serbest bırakılmasını istedi.

Oyuncu Berna Laçin de tepkisini "Erkek olup karısını öldürse, çoktan serbestti" sözleriyle dile getirdi.

Tutuklanma gerekçesi

Sahnede giydiği kıyafetler ve LGBTİ+'lara verdiği destek nedeniyle daha önce de bazı kesimlerin tepkisini toplayan Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözlerinin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne götürülmüştü.

Gözaltına alınmasının ardından çıkartıldığı mahkeme Gülşen'in tutuklanmasına karar verdi Fotoğraf: ANKA

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanması kararını, "Şüphelinin üzerine atılı bulunan 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı" gerekçesine dayandırmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Gülşen’in orkestradan bir arkadaşına dönerek, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı ordan geliyor" dediği duyuluyordu.

ANKA, DW/JD, CÖ