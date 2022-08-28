Gülşen'in tutuklanmasına ABD'den tepki

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki ifade özgürlüğüyle ilgili endişelerini yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgiliaçıklamada bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Bakanlık'tan bir sözcü, ABD Dışişleri'nin Türkiye'de sansür ve adli taciz yoluyla ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaygın çabalardan endişe duymaya devam ettiğini belirtti.

Gülşen adıyla tanınan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, geçen Nisan ayındaki bir konserinde imam hatip liseleriyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanmıştı.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği şarkıcı Gülşen'in tutuklanması kararını, "Şüphelinin üzerine atılı bulunan 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı" gerekçesine dayandırmıştı.

Avukatları, Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ndeki Gülşen'in tutukluluğuna itiraz etmişti.

Sahnede giydiği kıyafetler ve LGBTİ+'lara verdiği destek nedeniyle daha önce de bazı kesimlerin tepkisini toplayan Gülşen'in serbest bırakılması için sosyal medyada da #gulsenserbestbırakılsın, #GülşenYalnızDeğildir ve #freegülşen etiketleriyle mesajlar paylaşılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Gülşen'in orkestradan bir arkadaşına dönerek, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı ordan geliyor" dediği duyuluyordu. Gülşen gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında, "Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" demişti.

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