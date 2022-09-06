  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Gülşen'in ev hapsinin devamına karar verildi
Gülşen'in ev hapsinin devamına karar verildiFotoğraf: Depo Photos via REUTERS
Hukuk ve AdaletTürkiye

Gülşen'in ev hapsi devam edecek

2 saat önce

İmam hatip liselilere söylediği sözlerin ardından tutuklanan pop müzik sanatçısı Gülşen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ev hapsi devam edecek Gülşen'in duruşması 21 Ekim'de.

https://www.dw.com/tr/g%C3%BCl%C5%9Fenin-ev-hapsi-devam-edecek/a-63033514

30 Nisan 2022'de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilen pop müzik sanatçısı Gülşen Çolakoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Gülşen adıyla tanınan pop müzik sanatçısı hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianamenin incelemesini bugün tamamladı. İddianameyi kabul eden mahkeme, duruşma gününü ise 21 Ekim 2022 olarak belirledi.

Mahkeme hakimi, ayrıca avukat Emek Emre'nin ise müvekkili Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin talebini reddederek, ev hapsi adli kontrolünün devamına karar verdi.

Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Gülşen Çolakoğlu hakkındaki iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlandı. İddianamede, basın yayın organlarında yayınlanan haberlerde ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde, Gülşen Çolakoğlu'nun bir konser esnasında söylemiş olduğu söz ve beyanların TCK 216'ncı maddesinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturduğu ve re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, Gülşen'in sözleriyle "halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı" belirtildi. İddianamede, Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

702 kurum ve kişi şikayetçi olarak yer aldı

İddianamede, 702 kurum ve kişi, "müşteki (şikayetçi)" olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslami yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

Özür dilemişti

Gülşen'in Nisan ayında İstanbul'da verdiği bir konserde orkestradan bir arkadaşına dönerek, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı ordan geliyor" şeklindeki sözleri bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında, "Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" demişti. 25 Ağustos'ta tutuklanan şarkıcı, 29 Ağustos'ta ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

DHA, ANKA, DW/JD, EC

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

ÇHD Başkanı Selçuk Kozanoğlu

Tahrifat şüphesi olan belgeye tahrifat incelemesi yapılmadı

Hukuk ve Adalet
54 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı ve önünde güvenliği sağlayan polisler - (26.11.2021)

Türkiye'de suç oranları artıyor

Türkiye'de suç oranları artıyor

Hukuk ve Adalet
4 saat önce
DW Interview mit Ersin Tatar

Ersin Tatar: Ege'de yapılanlar hukuksuz

Ersin Tatar: Ege'de yapılanlar hukuksuz

Politika
11 saat önce
İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Liz Truss

Liz Truss: Demir Leydi Thatcher'in izinde

Liz Truss: Demir Leydi Thatcher'in izinde

Politika
5 Eylül 2022
Bir masanın üstünde hamburger, patates kızartması ve şekerli içecek

Covid-19 ve dengesiz beslenme

Covid-19 ve dengesiz beslenme

Sağlık
4 Eylül 2022
Sembol fotoğraf: Petrol rafinerisi

Küresel petrol piyasası İran petrolünü bekliyor

Küresel petrol piyasası İran petrolünü bekliyor

Ekonomi
4 Eylül 2022
1972 Münih Olimpiyatları'nda öldürülen İsrailli sporcuların isimlerinin yazılı olduğu anıt - (18.08.2022 / Münih)

Yüzleşme: Olimpiyat katliamından 50 yıl sonra

Yüzleşme: Olimpiyat katliamından 50 yıl sonra

Toplum
4 Eylül 2022
Ana sayfaya dön