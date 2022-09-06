Gülşen'in ev hapsi devam edecek

30 Nisan 2022'de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilen pop müzik sanatçısı Gülşen Çolakoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Gülşen adıyla tanınan pop müzik sanatçısı hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianamenin incelemesini bugün tamamladı. İddianameyi kabul eden mahkeme, duruşma gününü ise 21 Ekim 2022 olarak belirledi.

Mahkeme hakimi, ayrıca avukat Emek Emre'nin ise müvekkili Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin talebini reddederek, ev hapsi adli kontrolünün devamına karar verdi.

Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Gülşen Çolakoğlu hakkındaki iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlandı. İddianamede, basın yayın organlarında yayınlanan haberlerde ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde, Gülşen Çolakoğlu'nun bir konser esnasında söylemiş olduğu söz ve beyanların TCK 216'ncı maddesinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturduğu ve re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, Gülşen'in sözleriyle "halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı" belirtildi. İddianamede, Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

702 kurum ve kişi şikayetçi olarak yer aldı

İddianamede, 702 kurum ve kişi, "müşteki (şikayetçi)" olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslami yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

Özür dilemişti

Gülşen'in Nisan ayında İstanbul'da verdiği bir konserde orkestradan bir arkadaşına dönerek, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı ordan geliyor" şeklindeki sözleri bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında, "Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" demişti. 25 Ağustos'ta tutuklanan şarkıcı, 29 Ağustos'ta ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

DHA, ANKA, DW/JD, EC