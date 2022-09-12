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Fotoğraf: Anka
Hukuk ve AdaletTürkiye

Gülşen'e ev hapsi kaldırıldı

49 dakika önce

Şarkıcı Gülşen hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı. Yurt dışı çıkış yasağı konulan Gülşen, haftada bir karakola giderek imza verecek.

https://www.dw.com/tr/g%C3%BCl%C5%9Fene-ev-hapsi-kald%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1/a-63091301

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili kullandığı sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi  ile tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında verilmiş olan ev hapsi kararı da kaldırıldı. Yurt dışı çıkış yasağı konulan Gülşen, haftada bir karakola giderek imza verecek.

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözlere ilişkin bir videonun ağustos sonunda gündeme gelmesi üzerine tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame  hazırlanmıştı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti ve duruşma günü olarak 21 Ekim belirlendi.

Cezaevinden tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verilmişti. Gülşen'in avukatı  ev hapsinin kaldırılması için İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren mahkeme, ev hapsinin kaldırılması talebini reddetmişti. 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bu itirazı reddetmesi üzerine talep, üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı geldi

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi; "Sanığa yüklenen suçun niteliği, suçun cezasının alt ve üst sınırlarının 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor olması, konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol hükmünün mahiyeti ve suç ve cezada orantılık ilkesi birlikte değerlendirerek” ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir defa konutuna en yakın kolluk birimine imza atılması şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Sanatçı Gülşen Çolakoğlu ilk kez 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Türkei Sängerin Gülsen beim Konzert in Aydin
Fotoğraf: Depo Photos via REUTERS

Ne olmuştu?

Geçen ay Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konserde sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem olmuştu. Konserden paylaşılan görüntülerde Gülşen'in orkestradan bir arkadaşına dönerek, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı ordan geliyor" dediği duyuluyordu. Gülşen gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında, "Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" demişti.

25 Ağustos’ta gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Gülşen savcılıkça ifadesi sonrasında sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği şarkıcı Gülşen'in tutuklanması kararını, "Şüphelinin üzerine atılı bulunan „halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı" gerekçesine dayandırmıştı.

Sahne kıyafetleri ve LGBTİ+'lara verdiği destek nedeniyle daha önce de bazı kesimlerin hedef aldığı Gülşen'in serbest bırakılması için sosyal medyada da #gulsenserbestbırakılsın, #GülşenYalnızDeğildir ve #freegülşen etiketleriyle mesajlar paylaşılmıştı.

ANKA, DW / SSB, TY

 

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