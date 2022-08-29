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Pop müzik sanatçısı Gülşen
Pop müzik sanatçısı GülşenFotoğraf: Depo/AP/picture alliance
Hukuk ve AdaletTürkiye

Gülşen ev hapsi kararıyla tahliye edildi

4 saat önce

Şarkıcı Gülşen, "konutu terk etmeme" ve adli kontrol şartıyla Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nden tahliye edildi. Gülşen’in avukatı, ev hapsi uygulanmasının hukukla bağdaşmadığını savundu.

https://www.dw.com/tr/g%C3%BCl%C5%9Fen-ev-hapsi-karar%C4%B1yla-tahliye-edildi/a-62960088

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve Perşembe günü tutuklanarak cezaevine konan şarkıcı  Gülşen Bayraktar Çolakoğlu,Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nden tahliye edildi. 


Gülşen'in tutukluluğuna itiraz eden avukatlarının tahliye talebini değerlendiren 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi, şarkıcının "konutu terk etmeme" ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı almıştı. 


Gülşen’in avukatı Emek Emre, şarkıcının tahliye kararına ilişkin, "Tutukluluk hali sonlandırıldı ancak ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulandı. Müvekkil Gülşen'in kaçma şüphesi olmadığı, delil karartma durumunun mümkün olamayacağı belirtilmiş iken buna rağmen ev hapsi uygulanması hukukla bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı. 

Özür açıklamasının ardından tutuklanmıştı

Geçen hafta Gülşen’in Nisan ayında verdiği bir konserde sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem olmuştu. Konserden paylaşılan görüntülerde Gülşen'in orkestradan bir arkadaşına dönerek, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı ordan geliyor" dediği duyuluyordu. Gülşen gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında, "Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" demişti.

25 Ağustos’ta gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Gülşen, savcılıkça ifadesi sonrasında sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği şarkıcı Gülşen'in tutuklanması kararını, "Şüphelinin üzerine atılı bulunan 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı" gerekçesine dayandırmıştı.


Sahne kıyafetleri ve LGBTİ+'lara verdiği destek nedeniyle daha önce de bazı kesimlerin hedef aldığı Gülşen'in serbest bırakılması için sosyal medyada da #gulsenserbestbırakılsın, #GülşenYalnızDeğildir ve #freegülşen etiketleriyle mesajlar paylaşılıyordu.

DHA,DW/CÖ,JD,SÖ,HT 

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