 Gözler Merkez Bankası′nın faiz kararında | EKONOMİ | DW | 13.09.2018

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EKONOMİ

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasalar bugün Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bekliyor. Türk Lirası'ndaki değer kayıpları ve Ağustos ayı enflasyonunun 15 yılın zirvesine yükselmesi sonrası faiz artışı beklentileri güçlenmişti.

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Türkiye'de gözler bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararında. Türk Lirası'ndaki (TL) değer kayıpları ve Ağustos ayı enflasyonunun 15 yılın zirvesine yükselmesi sonrası faiz artışı beklentileri güçlenmişti.

ABD ile Türkiye arasında Temmuz ortasında patlak veren rahip Brunson krizi sonrasında döviz kurları karşısında tarihi düzeyde değer kaybı yaşayan TL'ye ilişkin gerekli adımları atmamakla eleştirilen Merkez Bankası (TCMB)'nin bugün atacağı adım merakla bekleniyor.

TCMB Ağustos ayı enflasyonunun 2003 yılından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 17,9'a çıkması sonrasında geçen hafta "parasal duruşun yeniden şekilleneceği" yönünde bir açıklama yaparak piyasada faizlerin yükseltilebileceği beklentisine yol açmıştı.

Ekonomistler döviz kurlarındaki artışın fiyatlar üzerindeki etkisinin artarak devam etmesini ve bu durumun da enflasyondaki artışı hızlandırmasını bekliyor ve faiz artışı yapılması gerektiğini söylüyor.

Ancak ekonomistlerin faiz artışı konusundaki tahminleri farklı. TCMB'nin ekonomik yavaşlama beklenen bir dönemde faiz artışını dengeleme baskısı altında olduğu değerlendiriliyor.

Reuters'ın yaptığı bir ankete katılan 11 ekonomistin hepsi faiz artışlı beklediklerini söylerken faiz artış oranı tahminleri 225 ile 725 baz puan arasında değişiklik gösteriyor.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü, ancak uzmanlar TL'deki değer kaybının henüz büyümeye yansımadığını, yılın ikinci yarısında yavaşlama beklediklerini belirtiyor.

Türkei | Erdogan

Para politikasında etkin rol

TCMB, Temmuz ayında faiz artışı beklentilerine rağmen politika faizini 17.75'te sabit tutmuştu.

Yatırımcılar TCMB'nin faiz artışına direnmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasında artan etkinliğinin bir göstergesi olarak yorumluyor. Erdoğan Mayıs ayında verdiği bir mülakatta 24 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelmesi halinde para politikasında daha etkin bir rol oynayacağını söylemişti.

Erdoğan büyümeyi yavaşlatacağı ve yatırımları azaltacağı gerekçesiyle  faizlerin yükseltilmesine karşı çıkıyor.

TCMB faiz kararını TSİ 14:00'te açıklayacak.

dpa/rtrs/DW,SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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