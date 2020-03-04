Gözler Erdoğan ve Putin'den gelecek açıklamada

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de Suriye ordusu ile Türk askerlerinin karşı karşıya gelmesiyle tırmanan gerilimin yatıştırılması amacıyla Moskova'da bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in Kremlin Sarayı'nda yaklaşık üç saat süren ikili görüşmesinin ardından iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildiği bildirildi. Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'in bir açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurşbakanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme öncesinde basına kısa birer açıklama yaptı.

Erdoğan, "İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır" şeklinde konuştu. Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin "tavan yaptığı bir dönemin" yaşandığını da sözlerine ekledi.

Bu görüşmenin Türkiye'de yapılmasının planlandığını hatırlatan Erdoğan, Rusya'daki anayasa çalışmaları nedeniyle Putin ile Moskova'da bir araya geldiklerini ifade etti.

"Görüşmelere devam etmemizde fayda var"

Putin de Suriye'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyelerini ileterek sözlerine başladı. "Maalesef, Suriye askeri yetkilileri de dahil hiç kimse Türk askerlerinin bulunduğu yeri bilmiyordu" diyen Putin, Suriye ordusunun da "ciddi kayıpları" olduğunu söyledi. Putin,"Bu olayların tekrarlanmaması ve bu gibi olayların, her ikimizin de önem verdiği Türk-Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var" şeklinde konuştu.

Erdoğan'a Moskova ziyaretine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Türkiye, Rusya ile 2018'de imzalanan İdlib mutabakatı çerçevesinde acil bir ateşkesin sağlanmasınıtalep ediyor. Görüşmeler öncesinde Reuters'e konuşan bir Türk hükümet yetkilisi, Erdoğan ve Putin'in ateşkes konusunda uzlaşma sağlamalarının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Söz konusu yetkili, "Bugün askeri diplomasi yerine siyasi diplomasi belirleyici olacak" şeklinde konuştu.

DHA,DW,Reuters / JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe