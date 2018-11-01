 Gözlemevi: YPG askeri operasyonlarına yeniden başladı | DÜNYA | DW | 06.11.2018

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DÜNYA

Gözlemevi: YPG askeri operasyonlarına yeniden başladı

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin Fırat'ın doğusunda IŞİD'e karşı askeri operasyonları yeniden başlattığı bildirildi. Operasyonlara Türk ordusunun YPG'ye yönelik topçu ateşi nedeniyle ara verilmişti.

Syrien YPG in Rakka (picture-alliance/dpa/S. Suna)

Türk ordusunun topçu atışları nedeniyle Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı operasyonlara geçen hafta ara veren YPG güçlerinin askeri faaliyetlere yeniden başladığı bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), IŞİD'in ele geçirdiği bölgelerin çoğunda kontrolü haftasonunda yeniden sağladığını kaydetti. IŞİD son dönemde kötü hava koşullarını da fırsat bilerek SDG'ye saldırılar düzenlemiş ve bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Gözlemevi, SDG'nin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava desteğiyle yaptığı operasyonlarda Hajin kasabası yakınlarındaki bölgede IŞİD'e ait kışlaları ele geçirdiğini ve toplam 26 IŞİD'linin öldürüldüğünü aktardı.

ABD destekli SDG'nin omurgasını oluşturan ve Kürt milislerden oluşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) Türkiye tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin geçen hafta Fırat Nehri'nin doğusunda YPG kontrolündeki bölgeyi vurması sonrasında SDG, bölgede IŞİD'e karşı sürdürdüğü operasyonlarına ara verdiğini açıklamıştı.

SDG, 31 Ekim günü yaptığı açıklamada Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı 10 Eylül'de başlattığı operasyonları Türkiye'den yapılan "saldırılar" nedeniyle askıya aldığını duyurmuştu. Bu açıklamadan birkaç gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat  Nehri'nin doğusundaki YPG hedeflerini obüs bataryaları ile bombalamış, Anadolu Ajansı söz konusu hedeflerin Türk sınır birliklerine açılan ateşe karşılık meşru müdafaa kapsamında vurulduğunu aktarmıştı.

Erdoğan: ABD-YPG ortak devriyesi kabul edilemez

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bir bölgede SDG güçleriyle birlikte devriye gezdiği yönündeki haberleri değerlendiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun "kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

Salı günkü TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ile SDG'nin yaptığı ortak devriyeyle ilgili "Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur" dedi. Erdoğan, hafta sonunda Fransa'ya yapacağı ziyarette görüşeceği ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuyu da konuşacaklarını belirterek "Ben inanıyorum ki Sayın Trump'la bunu konuştuğumuzda da herhalde bu konu ile ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

dpa,AFP,AP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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