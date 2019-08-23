Gözlemevi: Türkiye'nin gözlem noktası vuruldu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeyine yönelik hava operasyonları sırasında Türkiye'ye ait bir askeri üssün vurulduğunu açıkladı.

İdlib'de Şer Maghar yakınlarında yer alan Türkiye'ye ait gözlem noktasının savaş uçakları tarafından vurulduğu belirtildi. İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada operasyonu düzenleyen uçağın Rusya'ya mı yoksa Suriye'ye mi ait olduğunun bilinmediği belirtildi. Olay sırasında yaralanan Türk askeri olup olmadığı da bilinmiyor. Olaya ilişkin haberinde Anadolu Ajansı gözlem noktasının vurulmadığını aktarırken, Savunma Bakanlığı henüz bir açıklama yapmadı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun geçtiğimiz hafta da Morek kasabası yakınlarındaki Türkiye'ye ait bir üssü kuşattığını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dün Moskova'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'deki durumun Türk askerlerini tehlikeye attığı uyarısında bulunmuştu. Erdoğan "Bunun devam etmesini istemiyoruz. Gerekli tüm adımlar atılacak" demişti.

Putin ise Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında İdlib'deki gerginliği artırma bölgesindeki durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğunu dile getirmişti. Türkiye'nin ülkenin güneyindeki sınırları korumak için meşru çıkarları olduğunu dile getiren Putin bölgede güvenli bölge kurulmasına da destek çıkmıştı.

İki yıl önce Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde Türkiye'nin bölgede 12 adet askeri gözlem noktası bulunuyor. Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib mutabakatı bölgede yaşayan üç milyon kişiyi korumayı hedefliyordu. Ancak anlaşma sağlıklı bir şekilde uygulamaya geçirilemedi.

İdlib Mayıs'tan bu yana El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'a bağlı savaşçıların kontrolü altında bulunuyor. Suriye Ordusu ve Rusya'nın bölgeye yönelik operasyonun 820'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaş nedeniyle 370 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

AFP,AP/ÖA,JD

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