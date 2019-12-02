Gözlemevi: Suriye'deki saldırılarda çok sayıda sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yaptığı açıklamaya göre Suriye’nin kuzeyinde çeşitli tarafların düzenlediği saldırılarda sekizi çocuk olmak üzere en az 24 sivil hayatını kaybetti. Buna göre İdlib'de 15, Tel Rıfat'da da en az dokuz sivil yaşamını yitirdi.

Londra merkezli kuruluştan yapılan açıklamaya göre Suriye hükümeti ve Rusya’nın İdlib’de düzenlediği hava operasyonunda 15 sivil hayatını kaybetti. Savaş jetlerinin İdlib vilayetinin güneyinde Maarretün Numan kentindeki bir pazaryerini bombaladığı ve 13 kişinin bu saldırıda hayatını kaybettiği belirtiliyor. Saldırıda çoğunun durumu ciddi olmak üzere 18 kişi de yaralandı. İki kişi ise İdlib’in başka yerlerinde düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdi.

İdlib'de çatışmalar şiddetlendi

İdlib’deki çatışmaların son 48 saat içinde şiddetlendiği bildirildi. Bölge, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) kontrolünde bulunuyor. Suriye hükümet güçlerine ait savaş jetlerinin Rusya'nın da desteğiyle İdlib’in güney doğusunda birçok cephede silahlı muhaliflerle savaştığı belirtildi. Suriye'de Ağustos ayı sonunda ateşkesin devreye girmesinden bu yana en büyük kayıplar son birkaç günde kaydedildi. Son iki günde 51 hükümet gücü 45 silahlı muhalif olmak üzere en az 96 kişi hayatını kaybetti.

İdlib'e yönelik saldırıların artması ile Türkiye'ye yeni sığınmacı akını olabileceği tahmin ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği rakamlara göre Suriye hükümetinin Nisan ayında Hama ve İdlib bölgelerine başlattığı büyük askeri harekât sırasında şimdiye kadar 1224’ü sivil olmak üzere 4 bin 775 kişi hayatını kaybetti. Harekâtta hükümet güçleri İdlib’in güneyinde ve Hama’nın kuzeyinde 66 bölgeyi isyancıların elinden almayı başardı.

"Sekizi çocuk en az dokuz sivil öldü"

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk birlikleri ve Suriyeli milislerin Kürtlerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği topçu atışlarında da sekiz çocuk ve bir erkeğin hayatını kaybettiğini duyurdu. Top ateşinin Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat’ta bir okulun yakınına düştüğü belirtiliyor. Bölgede Suriye rejim birliklerinin yanı sıra bir Rus üssünün de bulunduğu kaydediliyor. Gözlemevi bu saldırıda da 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kürt YPG güçlerinin ağırlığını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri saldırıyı doğrularken yaralıların büyük çoğunluğunun durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Mart 2018’de Türkiye ve Suriyeli milislerin eline geçen Afrin’den kaçan Kürt nüfusun bir kısmı Tel Rıfat’a yerleşmişti.

dpa/EC, JD

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