 Gözlemevi: Suriye’de kimyasal saldırı olduğuna dair kanıt yok | DÜNYA | DW | 22.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Gözlemevi: Suriye’de kimyasal saldırı olduğuna dair kanıt yok

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iddialarının aksine Suriye’de yeni bir kimyasal saldırı düzenlendiğine dair kanıt bulunmadığını açıkladı.

default

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin dile getirdiği iddiaların aksine, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin tekrar kimyasal silah kullandığına dair bir kanıt olmadığını belirtti.

AFP haber ajansına konuşan Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman, "Bir saldırı olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok” diyerek Lazkiye'deki dağlık alanda kimyasal silahla saldırı düzenlendiğine dair örgütün belgelediği bir vaka bulunmadığını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rahman, olayın tarafsız kaynaklarca teyitinin neredeyse imkansız olduğunu, zira saldırıların gerçekleştirildiği iddia edilen saatlerde bölgede sadece cihatçıların bulunduğunu belirtti. Verilerini Suriye'deki aktivistlerden alan Gözlemevi'nin yöneticisi, "Bölgede sivil bulunmuyordu” dedi.

Suriye'de daha önce muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde kimyasal silahlarla saldırı düzenlendiği bilgilerini duyuran yardım kuruluşu Beyaz Bereliler de, ellerinde, klor gazıyla yeni bir saldırı düzenlendiğine dair bir bilgi olmadığını açıkladı.

ABD: Bilgi toplamaya devam ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, "Maalesef Esad rejiminin, 19 Mayıs sabahı Suriye'nin kuzeybatısındaki klor gazı saldırısı iddiaları da dahil olmak üzere kimyasal silah kullanımına tekrar başvurduğuna dair işaretler görüyoruz" denmişti.

Vakayla ilgili bilgi toplamayı sürdürdüklerini belirten Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, "Esad rejiminin kimyasal silah kullandığının tespit edilmesi halinde ABD ve müttefiklerimizin hızlı ve uygun bir karşılık vereceği uyarısını yineliyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye ile Rusya arasında geçen Eylül ayında imzalanan mutabakatla İdlib vilayetinde oluşturulan çatışmasızlık bölgelerine atıfta bulunan Ortagus, "iddia edilen kimyasal saldırının, Esad güçlerinin çatışmasızlığı ihlal eden vahşi kampanyasının bir parçası olduğunu" söylemişti.     

Syrien Mutmaßlicher Giftgasangriff in Duma

7 Nisan 2018'de Duma ilçesine yönelik saldırıda kimyasal silah kullanılmış, en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Şam hükümeti kimyasal silah iddialarını kabul etmiyor

Suriye savaşı kapsamında kimyasal silah kullanımı büyük tartışmalara yol açıyor. 4 Nisan 2017'de ülkenin kuzeyindeki Han Şeyhun kasabasında sarin gazıyla düzenlenen saldırıda 80'den fazla kişi öldürülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) saldırıdan Şam yönetimini sorumlu tutarken ABD saldırıya tepki olarak Şayrat Hava Üssü'nü orta menzilli füzelerle vurmuştu.

7 Nisan 2018'de Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine yönelik saldırıda kimyasal silah kullanılmış, Batı ülkeleri en az 40 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan yine Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu. ABD, Fransa ve İngiltere bu saldırının ardından ülkedeki kimyasal silah tesislerine misilleme saldırıları düzenlemişti.

Suriye ve müttefiki Rusya bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyor. Şam yönetimi 2013 yılında imzalanan bir anlaşma uyarınca elinde kimyasal silah bulunmadığını iddia ediyor.

AFP/AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD'den İdlib'de kimyasal saldırı uyarısı

ABD, Suriye ordusunun İdlib'de kimyasal saldırı düzenlediğine dair işaretler olduğunu bildirerek iddiaların kanıtlanması durumunda harekete geçeceği tehdidinde bulundu. (22.05.2019)  

Pentagon’dan kimyasal saldırı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’de vurdukları askeri tesislerde klor ve sarin gazı olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. (19.04.2018)  

Beş soruda Suriye'de kimyasal silah incelemesi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen Duma’daki incelemelerine bugün başlaması bekleniyor. Peki, süreç nasıl işleyecek? (18.04.2018)  

BM kimyasal saldırıdan Şam'ı sorumlu tuttu

Birleşmiş Milletler'e bağlı Suriye Araştırma Komisyonu, nisan ayında meydana gelen kimyasal saldırıdan Esad rejimini sorumlu tuttu. BM, kimyasal saldırılardan dolayı Suriye yönetimini ilk kez doğrudan suçlamış oldu. (06.09.2017)  

Benzer içerik

Idlib, Attentat des Assad-Regimes auf Wohngebiete in Syriens  Nach dem Attentat des Assad-Regimes auf Wohngebiete in Syrien

ABD'den İdlib'de kimyasal saldırı uyarısı 22.05.2019

ABD, Suriye ordusunun İdlib'de kimyasal saldırı düzenlediğine dair işaretler olduğunu bildirerek iddiaların kanıtlanması durumunda harekete geçeceği tehdidinde bulundu.

Syrien Provinz Idlib Kämpfe

Gözlemevi: İdlib'de çatışmalar yeniden şiddetleniyor 20.05.2019

Rusya'nın dün açıkladığı tek taraflı ateşkese rağmen İdlib ve çevresinde Suriye ordusu ve muhalifler arasında çatışmaların yeniden şiddetlendiği bildiriliyor. Rus hava saldırısında 10 sivilin öldüğü iddia edildi.

Idlib, Attentat des Assad-Regimes auf Wohngebiete in Syriens 

Suriye ordusu İdlib'de hava saldılarını artırdı 04.05.2019

Rusya'nın desteklediği Suriye ordusunun İdlib'de milislerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği operasyonlar sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırılarda 60'dan fazla sivilin öldüğünü duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Studentenproteste in Indonesien 1998 (picture-alliance/AP)

Endonezya'da seçim sonuçları protesto ediliyor

Endonezya'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz eden bir grup ve polis arasında çıkan çatışmalarda en az 6 kişi öldü. Seçimlerde hile yapıldığını ileri süren muhalefetin adayı Subianto itiraza hazırlanıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Formula 1 efsanesi Niki Lauda öldü

Niki Lauda'nın 1975 ile 1977'de Ferrari ve 1984'te McLaren ile olmak üzere üç Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunuyor.  